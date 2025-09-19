Semne de întrebare în privința schimbării impuse de Gigi Becali la FCSB: „Nu știu dacă vor avea succes așa” - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Laurențiu Reghecampf a ridicat un semn de întrebare în privința schimbării impuse de Gigi Becali în primul 11 la FCSB. Patronul campioanei a anunțat deja că la meciul cu Botoșani, din etapa a zecea a Ligii 1, Daniel Bîrligea va fi titularizat pe un post schimbat, anume în banda dreaptă a atacului.

„Reghe” este sceptic în privința modificării din echipa de start a roș-albaștrilor și este convins că Bîrligea va da randamentul dorit în flancul drept al ofensivei.

Semne de întrebare în privința schimbării impuse de Gigi Becali la FCSB

Laurențiu Reghecampf consideră însă că este de încercat și această variantă de prim 11, cu Daniel Bîrligea în dreapta. Antrenorul a oferit declarații și despre Darius Olaru, pe care Gigi Becali este decis să-l lase pe banca de rezerve.

„(n.r. Olaru rezervă și Bîrligea în banda dreaptă) Încearcă tot felul de formule în cazul în care vor juca în cupele europene, campionat și Cupa României. După cum au declarat, Cupa României devine mult mai importantă decât campionatul în momentul de față. Încearcă să găsească soluții cât mai multe ca echipa să-și revină cât mai repede. Nu știu dacă vor avea succes în formula asta, mutându-l pe Bîrligea în bandă. Este de văzut, vom vedea diseară.