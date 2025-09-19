Semne de întrebare în privința schimbării impuse de Gigi Becali la FCSB: „Nu știu dacă vor avea succes așa” - Antena Sport

Închide meniul
Semne de întrebare în privința schimbării impuse de Gigi Becali la FCSB: „Nu știu dacă vor avea succes așa”

19 septembrie 2025

Laurențiu Reghecampf a ridicat un semn de întrebare în privința schimbării impuse de Gigi Becali în primul 11 la FCSB. Patronul campioanei a anunțat deja că la meciul cu Botoșani, din etapa a zecea a Ligii 1, Daniel Bîrligea va fi titularizat pe un post schimbat, anume în banda dreaptă a atacului.  

„Reghe” este sceptic în privința modificării din echipa de start a roș-albaștrilor și este convins că Bîrligea va da randamentul dorit în flancul drept al ofensivei. 

Laurențiu Reghecampf consideră însă că este de încercat și această variantă de prim 11, cu Daniel Bîrligea în dreapta. Antrenorul a oferit declarații și despre Darius Olaru, pe care Gigi Becali este decis să-l lase pe banca de rezerve. 

(n.r. Olaru rezervă și Bîrligea în banda dreaptă) Încearcă tot felul de formule în cazul în care vor juca în cupele europene, campionat și Cupa României. După cum au declarat, Cupa României devine mult mai importantă decât campionatul în momentul de față. Încearcă să găsească soluții cât mai multe ca echipa să-și revină cât mai repede. Nu știu dacă vor avea succes în formula asta, mutându-l pe Bîrligea în bandă. Este de văzut, vom vedea diseară.  

Eu întotdeauna l-am văzut pe Bîrligea la meciurile de la FCSB pe care le-am urmărit ca un 9 autentic. Nu l-am văzut în bandă, dar am văzut declarațiile și ceea ce se întâmplă și că el a jucat la CFR Cluj anumite meciuri în bandă, de ce nu? Este de încercat.  

(n.r. situația lui Olaru) Cred că ei cunosc mult mai bine atmosfera și ceea ce se întâmplă la antrenamente. Ei au deciziile cele mai bune pentru echipă. Eu v-am spus-o de foarte multe ori și susțin această părere. Pentru mine, Olaru este un jucător foarte bun. 

(n.r. sfat pentru Olaru) Face parte din echipa FCSB, adică el trebuie să fie conștient că echipa nu trece printr-o perioadă bună. Ar trebui să se sacrifice cumva pentru binele echipei. Dacă el ar trebui să joace câteva meciuri pe altă poziție ar trebui să o facă spre binele echipei. Și el este parte la ceea ce se întâmplă la FCSB”, a declarat Laurențiu Reghecampf, conform fanatik.ro. 

FCSB se va duela azi cu Botoșani, de la ora 20:30, în etapa a zecea a Ligii 1. Campioana are nevoie urgentă de puncte în campionat, dat fiind faptul că ocupă locul 11, cu șapte puncte, fiind la egalitate cu CFR Cluj și Hermannstadt. 

