Situaţia reală a lui Joyskim Dawa. Când ar putea reveni de fapt în primul 11 la FCSB - Antena Sport

Joyskim Dawa a fost surprins pentru prima oară la antrenamentele FCSB, cu o zi înainte de marele meci cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, care va porni de la 2-2.

A fost prima apariţie a fundaşului de 29 de ani după accidentarea dură suferită cu aproape 6 luni în urmă. El s-a pregătit separat alături de Ciobanu, dar revenirea camerunezului în prima echipă a campioanei e încă departe.

Situaţia reală a lui Joyskim Dawa

Conform surselor Antena Sport, Dawa va putea reveni pe terenul de joc abia peste trei luni. Mai mult, el va fi apt de joc 100% abia după cantonamentul din iarnă şi există posibilitatea ca oficialii campioanei să nu rişte şi să îl folosească abia după finalul stagiului de pregătire.

Dawa a suferit în luna martie o ruptură de ligament încrucișat anterior şi a suferit o operaţie în luna aprilie. Revenirea fundaşului cotat la 3 milioane de euro e aşteptată de stafful roş-albaştrilor, ţinând cont dă problemele avute în defensivă în lipsa acestuia.

Dawa s-a “rupt” la naţionala Camerunului

La finalul lunii martie, fundaşul central în vârstă de 29 de ani, Joyskim Dawa s-a accidentat grav la naționala Camerunului. A fost nevoie de o operaţie la o clinică din Belgia. Asta pentru că fundaşul central a fost diagnosticat cu ruptură a ligamentului încrușișat anterior.