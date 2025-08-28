Situaţia reală a lui Joyskim Dawa. Când ar putea reveni de fapt în primul 11 la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Situaţia reală a lui Joyskim Dawa. Când ar putea reveni de fapt în primul 11 la FCSB

28 august 2025

Situaţia reală a lui Joyskim Dawa. Când ar putea reveni de fapt în primul 11 la FCSB

Joyskim Dawa, în tricoul FCSB - Profimedia Images

Joyskim Dawa a fost surprins pentru prima oară la antrenamentele FCSB, cu o zi înainte de marele meci cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, care va porni de la 2-2.

A fost prima apariţie a fundaşului de 29 de ani după accidentarea dură suferită cu aproape 6 luni în urmă. El s-a pregătit separat alături de Ciobanu, dar revenirea camerunezului în prima echipă a campioanei e încă departe.

Conform surselor Antena Sport, Dawa va putea reveni pe terenul de joc abia peste trei luni. Mai mult, el va fi apt de joc 100% abia după cantonamentul din iarnă şi există posibilitatea ca oficialii campioanei să nu rişte şi să îl folosească abia după finalul stagiului de pregătire.

Dawa a suferit în luna martie o ruptură de ligament încrucișat anterior şi a suferit o operaţie în luna aprilie. Revenirea fundaşului cotat la 3 milioane de euro e aşteptată de stafful roş-albaştrilor, ţinând cont dă problemele avute în defensivă în lipsa acestuia.

La finalul lunii martie, fundaşul central în vârstă de 29 de ani, Joyskim Dawa s-a accidentat grav la naționala Camerunului. A fost nevoie de o operaţie la o clinică din Belgia. Asta pentru că fundaşul central a fost diagnosticat cu ruptură a ligamentului încrușișat anterior.

Este vorba despre una dintre cele mai grele accidentări pentru un fotbalist. De atunci, africanul nu a mai jucat niciun meci și a lăsat un gol imens în apărarea campioanei României. Ngezana şi Mihai Popescu au fost titulari în centrul apărării. FCSB l-a adus şi pe Daniel Graovac, de la CFR Cluj.

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
