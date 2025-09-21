Sorin Cârțu a evitat subiectul "Ștefan Baiaram", după ce Rădoi l-a lăsat din nou pe bancă: "Poate simte asta" - Antena Sport

Închide meniul
Sorin Cârțu a evitat subiectul “Ștefan Baiaram”, după ce Rădoi l-a lăsat din nou pe bancă: “Poate simte asta”

Andrei Nicolae Publicat: 21 septembrie 2025, 11:42

Sorin Cârțu - Ștefan Baiaram / Colaj Profimedia

Sorin Cârțu a fost rugat să comenteze situația lui Ștefan Baiaram, care a fost trecut pe bancă la eșecul cu Oțelul, după ce același lucru se întâmplase și etapa trecută. Președintele de onoare de la Universitatea Craiova nu a dat foarte multe detalii și a preferat să redirecționeze subiectul către omul care ia deciziile în vestiarul oltenilor, și anume Mirel Rădoi.

Cârțu a negat ideea că Baiaram ar fi genul de jucător care să aibă probleme de comportament, însă nu a spus clar că nu acesta e motivul pentru care antrenorul său l-a introdus abia în partea a doua a meciului pierdut în Moldova.

Sorin Cârțu: “Eu nu pot să comentez”

Ștefan Baiaram a devenit subiectul unor discuții importante, în contextul în care el era considerat unul dintre cei mai în formă jucători din startul de campionat. Basarab Panduru a vorbit și el despre “retrogradarea” extremei pe bancă și a expus două ipoteze.

Un om și mai apropiat de vestiarul oltenilor, Sorin Cârțu, a oferit un răspuns evaziv când a fost întrebat de ce nu l-a titularizat Mirel Rădoi pe Ștefan Baiaram:

Mirel vă va spune exact. Eu nu pot să comentez faptul că n-a jucat. N-a jucat nici la partida cu Farul. Poate în continuare simte ceva încărcătură. Nici eu nu prea am fost pe la ei, am avut drumuri. Eu nu știu (n.r. dacă Rădoi a vrut să îi dea o lecție lui Baiaram)“, a spus Cârțu, potrivit fanatik.ro.

În acest sezon, Baiaram a adunat șase goluri în 15 meciuri adunate în toate competițiile, respectiv în Liga 1 și Conference League. În afară de meciul cu Oțelul Galați, în care a intrat în minutul 68, extrema Craiovei a fost rezervă și la duelul cu Farul de etapa trecută, când a fost introdus în teren tot pe final.

În cadrul aceleiași intervenții, președintele de onoare al liderului din Liga 1 a vorbit și de o fază litigioasă unde Universitatea Craiova ar fi putut întoarce soarta partidei.

Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul