Sorin Cârțu a evitat subiectul "Ștefan Baiaram", după ce Rădoi l-a lăsat din nou pe bancă: "Poate simte asta" - Antena Sport

Sorin Cârțu a fost rugat să comenteze situația lui Ștefan Baiaram, care a fost trecut pe bancă la eșecul cu Oțelul, după ce același lucru se întâmplase și etapa trecută. Președintele de onoare de la Universitatea Craiova nu a dat foarte multe detalii și a preferat să redirecționeze subiectul către omul care ia deciziile în vestiarul oltenilor, și anume Mirel Rădoi.

Cârțu a negat ideea că Baiaram ar fi genul de jucător care să aibă probleme de comportament, însă nu a spus clar că nu acesta e motivul pentru care antrenorul său l-a introdus abia în partea a doua a meciului pierdut în Moldova.

Sorin Cârțu: “Eu nu pot să comentez”

Ștefan Baiaram a devenit subiectul unor discuții importante, în contextul în care el era considerat unul dintre cei mai în formă jucători din startul de campionat. Basarab Panduru a vorbit și el despre “retrogradarea” extremei pe bancă și a expus două ipoteze.

Un om și mai apropiat de vestiarul oltenilor, Sorin Cârțu, a oferit un răspuns evaziv când a fost întrebat de ce nu l-a titularizat Mirel Rădoi pe Ștefan Baiaram:

“Mirel vă va spune exact. Eu nu pot să comentez faptul că n-a jucat. N-a jucat nici la partida cu Farul. Poate în continuare simte ceva încărcătură. Nici eu nu prea am fost pe la ei, am avut drumuri. Eu nu știu (n.r. dacă Rădoi a vrut să îi dea o lecție lui Baiaram)“, a spus Cârțu, potrivit fanatik.ro.