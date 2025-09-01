Sorin Cârțu a explicat ce s-a schimbat la Mirel Rădoi, după primul mandat la Craiova: „Ne-a trecut glonțul pe la ureche” - Antena Sport

Sorin Cârțu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Mirel Rădoi și a dezvăluit ce s-a schimbat la el, după primul mandat la Universitatea Craiova. Antrenorul s-a despărțit cu scandal de olteni, după 20 de meciuri, la finalul anului 2022.

El a revenit pe banca trupei din Bănie la începutul acestui an și a reușit să-i califice pe olteni în grupa de Conference League, fiind și lider în Liga 1.

Sorin Cârțu a explicat ce s-a schimbat la Mirel Rădoi, după primul mandat la Craiova

Sorin Cârțu a transmis că Mirel Rădoi e un antrenor care muncește mult și și-a schimbat și atitudinea, față de primul mandat pe banca oltenilor. Președintele Universității Craiova a subliniat, de asemenea, că Rădoi a analizat cele întâmplate în prima perioadă a sa în Bănie și ulterior s-a împăcat cu Mihai Rotaru.

„(n.r. – Cât s-a schimbat Rădoi în ultimii doi ani?) Să știi că Rădoi tocmai pentru ce a arătat în prima perioadă de la Craiova a fost adus înapoi și s-au împăcat el și Mihai Rotaru. Pentru că a fost e un antrenor care muncește foarte mult, e un antrenor care știe să transmită din filozofia lui.

Într-un grup mai sunt și jucători pentru care faptul că nu joacă poate să nu placă și poate de aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat la vremea respectivă. El s-a schimbat față de ce a fost prima dată.