Tudor Băluță nu s-a abținut după Oțelul - Universitatea Craiova 1-0: "Au tras de timp din prima repriză!" - Antena Sport

Tudor Băluță a oferit prima reacție după Oțelul – Univeristatea Craiova 1-0. Mijlocașul nu s-a ferit și a declarat că adversarii „au tras de timp din prima repriză”.

Totuși, Băluță a dat asigurări că oltenii își vor reveni, după înfrângerea de la Galați. Jucătorul lui Mirel Rădoi a explicat și că echipa se gândește acum doar la meciul cu Dinamo, din următoarea etapă.

Ce a spus Tudor Băluță după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0

“A fost o primă repriză mai slabă. În a doua am dominat complet, nu a vrut mingea să intre din păcate. Mergem înainte, ne gândim la următorul meci.

Am discutat și la pauză, ne-a spus și mister, nu am fost tocmai noi care am fost în meciurile trecute. Nu pot găsi acum o cauză anume. Clar, vom discuta, să vedem ce putem îmbunătăți pe viitor.

Ei au câștigat, e rezultatul final, ne gândim la următoarele meciuri.