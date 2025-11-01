Unirea Slobozia - FC Argeș 0-1. Piteștenii încheie seria de trei etape fără succes - Antena Sport

FC Argeș s-a impus la limită pe stadionul din Clinceni contra celor de la Unirea Slobozia. Formația antrenată de Bogdan Andone a pus punct seriei de trei etape la rând fără victorie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu acest succes, „vulturii violeți” se mențin pe loc de play-off, la egalitate cu Dinamo București, grupare care a obținut trei puncte dramatice în jocul cu CFR Cluj.

Robert Moldoveanu, eroul lui Bogdan Andone

Duelul dintre Unirea Slobozia și FC Argeș, din etapa cu numărul 15 a Ligii 1, s-a încheiat cu victoria grupării nou promovate. Băieții lui Bogdan Andone au marcat unicul gol al partidei în minutul 49, prin Robert Moldoveanu.

Ocaziile nu au fost atât de numeroase în confruntarea de la Clinceni, iar pentru FC Argeș, victoria a reprezentat încheierea seriei de trei etape la rând fără succes.

Pentru etapa viitoare, FC Argeș va avea un meci de foc în deplasare, pe terenul celor de la Rapid București. De partea cealaltă, ialomițenii vor primi vizita celor de la CFR Cluj.