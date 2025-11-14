Valeriu Iftime acuză jocuri de culise după decizia Adunării Generale a LPF: "Mă dezgustă totul" - Antena Sport

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, nu este deloc de acord cu ce s-a decis la Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal care a avut loc pe 13 noiembrie. La Poiana Brașov, majoritatea cluburilor au decis să modifice statutul ligii, astfel încât Gino Iorgulescu să poată candida eventual pentru un nou mandat la șefia instituției.

FC Botoșani a fost una dintre echipele care s-au opus schimbării, iar Iftime a explicat recent de ce a ales să voteze astfel. Finanțatorul moldovenilor acuză anumite jocuri de culise care au condus înspre votul anumitor cluburi în favoarea avantajării lui Iorgulescu, deși au existat mai multe echipe care nu erau de acord inițial ce voia să facă șefia LPF.

Valeriu Iftime, acuzații dure după Adunarea Generală LPF

La Poiana Brașov, la Adunarea Generală convocată de LPF, a fost modificat statutul astfel încât limita de mandate la conducerea Ligii 1 să fie eliminată, dar a fost eliminată schimbarea care l-ar fi putut exclude pe Dani Coman din alegeri. Concret, s-a hotărât ca orice persoană să poată candida la șefia LPF, indiferent de anii de experiență în conducerea unui club sau a unei structuri de conducere din FRF sau LPF.

Deși una dintre dorințele conducerii LPF a picat, cea mai importantă dintre ele a rămas în picioare, iar Iftime s-a arătat “dezgustat” de cele întâmplate. În plus, conducătorul ocupantei locului secund s-a arătat complet surprins de decizia Rapidului, care a votat “pentru” modificarea statutului. Dinamo a fost alt club care anunța că nu este de acord cu ce vrea Gino Iorgulescu să facă, deși a ajuns la rândul ei să voteze “pro”.

“Nu e greu să fii normal sau e greu să fii normal în România. Eu spun că două mandate sunt suficiente pentru o funcție de conducere de genul acesta, indiferent dacă au fost două mandate bune sau proaste.