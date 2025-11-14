Valeriu Iftime acuză jocuri de culise după decizia Adunării Generale a LPF: "Mă dezgustă totul" - Antena Sport

Închide meniul
Valeriu Iftime acuză jocuri de culise după decizia Adunării Generale a LPF: “Mă dezgustă totul”

Andrei Nicolae Publicat: 14 noiembrie 2025, 12:58

Valeriu Iftime, în timpul unui interviu / Antena Sport

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, nu este deloc de acord cu ce s-a decis la Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal care a avut loc pe 13 noiembrie. La Poiana Brașov, majoritatea cluburilor au decis să modifice statutul ligii, astfel încât Gino Iorgulescu să poată candida eventual pentru un nou mandat la șefia instituției.

FC Botoșani a fost una dintre echipele care s-au opus schimbării, iar Iftime a explicat recent de ce a ales să voteze astfel. Finanțatorul moldovenilor acuză anumite jocuri de culise care au condus înspre votul anumitor cluburi în favoarea avantajării lui Iorgulescu, deși au existat mai multe echipe care nu erau de acord inițial ce voia să facă șefia LPF.

Valeriu Iftime, acuzații dure după Adunarea Generală LPF

La Poiana Brașov, la Adunarea Generală convocată de LPF, a fost modificat statutul astfel încât limita de mandate la conducerea Ligii 1 să fie eliminată, dar a fost eliminată schimbarea care l-ar fi putut exclude pe Dani Coman din alegeri. Concret, s-a hotărât ca orice persoană să poată candida la șefia LPF, indiferent de anii de experiență în conducerea unui club sau a unei structuri de conducere din FRF sau LPF.

Deși una dintre dorințele conducerii LPF a picat, cea mai importantă dintre ele a rămas în picioare, iar Iftime s-a arătat “dezgustat” de cele întâmplate. În plus, conducătorul ocupantei locului secund s-a arătat complet surprins de decizia Rapidului, care a votat “pentru” modificarea statutului. Dinamo a fost alt club care anunța că nu este de acord cu ce vrea Gino Iorgulescu să facă, deși a ajuns la rândul ei să voteze “pro”.

Nu e greu să fii normal sau e greu să fii normal în România. Eu spun că două mandate sunt suficiente pentru o funcție de conducere de genul acesta, indiferent dacă au fost două mandate bune sau proaste.

Domnul Iorgulescu are două mandate și jumătate, iar Liga nu a făcut nimic spectaculos cu el la conducere. Trebuie să întinerim acum, să schimbăm mentalitatea. A fost o presiune continuă să rămână domnul Iorgulescu și s-a luptat să se ia decizia corectă, între ghilimele. Sunt într-o zonă de lehamite și mă dezgustă totul.

Nu am nimic împotriva lui Gino Iorgulescu, a fost un mare fotbalist. L-am votat în primul mandat, în al doilea nu a fost altcineva… Dar acum când vii și mai ceri un mandat mi se pare mult, mult prea mult.

Mi se pare că direcția în care mergem nu este greșită, este catastrofală. Cred că au existat unele telefoane, insistențe, înainte de ziua de ieri și nu mi se pare normal. M-a surprins teribil Rapid cu votul de ieri“, a spus patronul de la FC Botoșani, potrivit digisport.ro.

Demisia lui Daniel David, cerută de un profesor universitar doctor: "Minte, cenzurează ce nu-i convine"Demisia lui Daniel David, cerută de un profesor universitar doctor: "Minte, cenzurează ce nu-i convine"
13 cluburi au votat ”pentru” schimbarea statutului, în timp ce FC Botoșani și Universitatea Craiova s-au opus. Csikszereda s-a abținut de la vot.

