Veste cruntă pentru un fotbalist de la Dinamo! Zeljko Kopic l-a anunțat să-și caute echipă - Antena Sport

Dinamo are ambiții mari în acest sezon, iar startul lansat de campionat le dă încredere oficialilor clubului din Ștefan cel Mare. Zeljko Kopic a primit întăriri în această perioadă de mercato, însă sunt și anumiți jucători care au șanse mari să plece în zilele următoare.

Antonio Bordușanu este unul dintre numele care ar putea să o părăsească pe Dinamo în aceste zile, el nefăcând parte din planurile antrenorului croat pentru acest sezon. Culmea, fotbalistul a intrat pe teren în ultimul meci din campionat, 1-0 cu Hermannstadt.

Antonio Bordușanu, out de la Dinamo? Ce decizie a luat Zeljko Kopic

Adrian Mazilu este ultimul transfer important făcut de Dinamo, însă „câinii” vor să și renunțe la anumiți jucători în această perioadă de mercato. Potrivit gsp.ro, Antonio Bordușanu este unul dintre ei, asta în ciuda faptului că a fost introdus pe teren în meciul cu Hermannstadt.

El a revenit pe gazon după un start ratat de sezon, fiind chinuit de o accidentare musculară. Bordușanu a evoluat patru minute în ultimul meci de campionat jucat de Dinamo, încheiat cu victoria la limită a formației antrenate de Zeljko Kopic.

Fotbalistul care a făcut pasul la prima echipă a celor de la Dinamo în vara anului 2021 a fost împrumutat în a doua parte a sezonului trecut la Poli Iași, formație care a retrogradat la finalul stagiunii precedente.