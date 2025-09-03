Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Veste cruntă pentru un fotbalist de la Dinamo! Zeljko Kopic l-a anunțat să-și caute echipă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Veste cruntă pentru un fotbalist de la Dinamo! Zeljko Kopic l-a anunțat să-și caute echipă

Veste cruntă pentru un fotbalist de la Dinamo! Zeljko Kopic l-a anunțat să-și caute echipă

Publicat: 3 septembrie 2025, 17:26

Comentarii
Veste cruntă pentru un fotbalist de la Dinamo! Zeljko Kopic l-a anunțat să-și caute echipă

Jucătorii de la Dinamo / Sportpictures

Dinamo are ambiții mari în acest sezon, iar startul lansat de campionat le dă încredere oficialilor clubului din Ștefan cel Mare. Zeljko Kopic a primit întăriri în această perioadă de mercato, însă sunt și anumiți jucători care au șanse mari să plece în zilele următoare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antonio Bordușanu este unul dintre numele care ar putea să o părăsească pe Dinamo în aceste zile, el nefăcând parte din planurile antrenorului croat pentru acest sezon. Culmea, fotbalistul a intrat pe teren în ultimul meci din campionat, 1-0 cu Hermannstadt.

Antonio Bordușanu, out de la Dinamo? Ce decizie a luat Zeljko Kopic

Adrian Mazilu este ultimul transfer important făcut de Dinamo, însă „câinii” vor să și renunțe la anumiți jucători în această perioadă de mercato. Potrivit gsp.ro, Antonio Bordușanu este unul dintre ei, asta în ciuda faptului că a fost introdus pe teren în meciul cu Hermannstadt.

El a revenit pe gazon după un start ratat de sezon, fiind chinuit de o accidentare musculară. Bordușanu a evoluat patru minute în ultimul meci de campionat jucat de Dinamo, încheiat cu victoria la limită a formației antrenate de Zeljko Kopic.

Fotbalistul care a făcut pasul la prima echipă a celor de la Dinamo în vara anului 2021 a fost împrumutat în a doua parte a sezonului trecut la Poli Iași, formație care a retrogradat la finalul stagiunii precedente.

Reclamă
Reclamă

Antonio Bordușanu, criticat de Andrei Nicolescu

Nici perioada petrecută la Poli Iași nu a fost una de bun augur pentru fotbalistul evaluat în prezent la 100.000 de euro. Bordușanu a jucat doar două meciuri pentru formația din Copou și a fost criticat inclusiv de Andrei Nicolescu pentru forma sa fizică.

În prezent, Dinamo caută o echipă pentru extrema de 21 de ani, însă nu exclude nici varianta unui împrumut în acest caz. 65 de meciuri a adunat în total Antonio Bordușanu în tricoul primei echipe la Dinamo, reușind să marcheze două goluri și să ofere cinci assist-uri.

Analist: Acordurile lui Putin cu China sunt un pansament, dar nu vindecă dependenţa sa toxică de războiAnalist: Acordurile lui Putin cu China sunt un pansament, dar nu vindecă dependenţa sa toxică de război
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
Observator
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Fanatik.ro
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
17:37
Lovitură pentru Costin Curelea! Un jucător a părăsit lotul naționalei U21
17:23
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 septembrie
17:18
Victor Angelescu, detalii despre un jucător dorit de Rapid: “Suntem în negocieri”
17:00
Gigi Becali pregătește o lovitură în mercato! Vrea să aducă la FCSB un fundaș din Bundesliga!
16:36
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
16:26
McLaren a „pus ochii” pe Mick Schumacher! Se pregătește o lovitură în World Endurance Championship
Vezi toate știrile
1 Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară” 2 Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi” 3 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 4 Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali 5 Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului 6 “Am vorbit cu Gigi Becali!” FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: “Aşteptăm răspunsul lui Benfica”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu