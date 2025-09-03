Veste cruntă pentru un fotbalist de la Dinamo! Zeljko Kopic l-a anunțat să-și caute echipă - Antena Sport

Dinamo are ambiții mari în acest sezon, iar startul lansat de campionat le dă încredere oficialilor clubului din Ștefan cel Mare. Zeljko Kopic a primit întăriri în această perioadă de mercato, însă sunt și anumiți jucători care au șanse mari să plece în zilele următoare.
Antonio Bordușanu este unul dintre numele care ar putea să o părăsească pe Dinamo în aceste zile, el nefăcând parte din planurile antrenorului croat pentru acest sezon. Culmea, fotbalistul a intrat pe teren în ultimul meci din campionat, 1-0 cu Hermannstadt.
Antonio Bordușanu, out de la Dinamo? Ce decizie a luat Zeljko Kopic
Adrian Mazilu este ultimul transfer important făcut de Dinamo, însă „câinii” vor să și renunțe la anumiți jucători în această perioadă de mercato. Potrivit gsp.ro, Antonio Bordușanu este unul dintre ei, asta în ciuda faptului că a fost introdus pe teren în meciul cu Hermannstadt.
El a revenit pe gazon după un start ratat de sezon, fiind chinuit de o accidentare musculară. Bordușanu a evoluat patru minute în ultimul meci de campionat jucat de Dinamo, încheiat cu victoria la limită a formației antrenate de Zeljko Kopic.
Fotbalistul care a făcut pasul la prima echipă a celor de la Dinamo în vara anului 2021 a fost împrumutat în a doua parte a sezonului trecut la Poli Iași, formație care a retrogradat la finalul stagiunii precedente.
Antonio Bordușanu, criticat de Andrei Nicolescu
Nici perioada petrecută la Poli Iași nu a fost una de bun augur pentru fotbalistul evaluat în prezent la 100.000 de euro. Bordușanu a jucat doar două meciuri pentru formația din Copou și a fost criticat inclusiv de Andrei Nicolescu pentru forma sa fizică.
În prezent, Dinamo caută o echipă pentru extrema de 21 de ani, însă nu exclude nici varianta unui împrumut în acest caz. 65 de meciuri a adunat în total Antonio Bordușanu în tricoul primei echipe la Dinamo, reușind să marcheze două goluri și să ofere cinci assist-uri.
