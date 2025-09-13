Veste proastă pentru giuleşteni şi pentru fanii naţionalei! Cât va lipsi Andrei Borza - Antena Sport

Andrei Borza (19 ani) s-a accidentat în cantonamentul naţionalei şi a ratat partidele cu Canada şi Cipru. Accidentarea lui Borza a survenit celei a lui Daniel Bîrligea (25 de ani). Dacă în cazul lui Bîrligea selecţionerul a decis să nu convoace pe nimeni în locul lui, după accidentarea lui Borza, Mircea Lucescu l-a chemat la naţională pe veteranul Alex Chipciu (36 de ani).

România a pierdut cu 3-0 cu Canada, în amicalul “de lux” disputat pe Arena Naţională şi transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. După înfrângerea ruşinoasă cu Canada, tricolorii au făcut 2-2 cu Cipru, după ce au condus cu 2-0. Pentru tricolori singura şansă de a merge la Mondial în prezent este barajul. Doar un miracol ne-ar face să mai câştigăm grupa.

Andrei Borza lipseşte 4-5 săptămâni

Acţionarul minoritar al Rapidului, care e şi preşedintele executiv al clubului, Victor Angelescu (41 de ani) a anunţat că Borza va lipsi 4-5 săptămâni.

”Borza, teoretic, stă 4-5 săptămâni”, a declarat Victor Angelescu pentru digisport.ro. Borza e, astfel, în pericol să rateze amicalul cu Moldova, de pe 9 octombrie, de la ora 21:00 şi partida cu Austria din preliminarii, de pe 12 octombrie, de la ora 21:45.

Nicuşor Bancu (32 de ani) a primit galben în minutul 21 al meciului cu Cipru şi va rata partida cu Austria, fiind suspendat. Selecţionerul va avea o misiune grea să îl înlocuiască pe Bancu, în condiţiile în care şi Borza va fi indisponibil. Raul Opruţ (27 de ani) şi Florin Ştefan (29 de ani) ar fi variantele de fundaş stânga.