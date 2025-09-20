Veste uriașă! Se știe când vor debuta Kurt Zouma și Islam Slimani - Antena Sport

CFR Cluj a realizat câteva mutări de marcă în această perioadă de transferuri, în ciuda faptului că parcursul din acest sezon este unul catastrofal. Rămasă fără Dan Petrescu după eliminarea din Conference League, echipa ardeleană zace pe locul 11 în campionatul intern.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kurt Zouma și Islam Slimani s-au alăturat lotului condus de Andrea Mandorlini și se pregătesc intens pentru meciul în care își vor face debutul în tricoul clubului din Gruia.

Când debutează Kurt Zouma și Islam Slimani. Meci de gală pentru cei doi

CFR Cluj nu are viață deloc ușoară în campionatul intern, acolo unde a reușit să adune un singur succes în cele opt meciuri disputate. Gruparea antrenată de Andrea Mandorlini primește vizita celor de la UTA, iar etapa viitoare se va duela cu rivala ”U”, într-un meci care va avea loc pe Cluj Arena.

Kurt Zouma și Islam Slimani au tras din greu pentru a debuta în tricoul ardelenilor, iar prosport.ro anunță că se știe deja și în ce meci vor fi prezenți pe teren.

Sursa citată menționează că la partida cu Universitatea Cluj, din etapa cu numărul 11 a Ligii 1, Andrea Mandorlini îi va avea la dispoziție pe ambii fotbaliști cu apariții în Premier League.