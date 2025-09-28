Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Angelescu a anunţat primul transfer din iarnă al Rapidului! Jucătorul care vine în Giuleşti - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Victor Angelescu a anunţat primul transfer din iarnă al Rapidului! Jucătorul care vine în Giuleşti

Victor Angelescu a anunţat primul transfer din iarnă al Rapidului! Jucătorul care vine în Giuleşti

Bogdan Stănescu Publicat: 28 septembrie 2025, 12:22

Comentarii
Victor Angelescu a anunţat primul transfer din iarnă al Rapidului! Jucătorul care vine în Giuleşti

Victor Angelescu / Sport Pictures

Victor Angelescu (41 de ani), preşedinte executiv la Rapid şi acţionar minoritar al clubului, a anunţat primul transfer al giuleştenilor din iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce venirea lui Alin Fică (24 de ani) a picat în ultimul moment în campania de transferuri din vară, Angelescu a transmis acum că jucătorul ardelenilor va ajunge, în cele din urmă, în Giuleşti.

Victor Angelescu a anunţat că Rapid îl va transfera în iarnă pe Alin Fică

Până în iarnă nu vor mai fi transferuri. Am adus cam tot ce trebuia şi ce discutasem. Mai doream un mijlocaş, din păcate a picat transferul pe ultima sută de metri. Am mai dorit şi alţi mijlocaşi în afara lui Alin Fică, dar din păcate nu ne-am înţeles.

Îl aducem în iarnă (n.r.: pe Alin Fică). Avem un lot numeric şi valoric bun acum. Dar sigur mai facem transferuri în iarnă”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.

Alin Fică a evoluat în 8 meciuri în campionat în acest sezon pentru CFR Cluj, reuşind un assist. El a înscris un gol în Supercupa României, pierdută de CFR Cluj, cu 2-1, cu FCSB.

Reclamă
Reclamă

Alin Fică este cotat la 1.4 milioane de euro. Având în vedere că mai are contract cu CFR Cluj până în vara anului viitor, giuleştenii trebuie să se înţeleagă în iarnă cu clubul din Gruia pentru transferul jucătorului.

Rapid a învins-o, sâmbătă seară, cu 1-0, în deplasare, pe Petrolul. Singurul gol al meciului a fost înscris de Alex Paşcanu (27 de ani), în minutul 24. Cu această victorie, Rapid a urcat pe locul 2 în Liga 1, poziţie care era ocupată anterior de FC Argeş. Giuleştenii şi piteştenii sunt acum la egalitate de puncte. Ambele echipe au acumulat 22 de puncte după 11 etape. Lider e Universitatea Craiova, cu 24 de puncte.

Tradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru astaTradiţia păstrată cu sfinţenie care a dat viaţă unui festival. Oamenii vin de la sute de kilometri pentru asta
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
Observator
Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
„Au aruncat cu popcorn în bunica de 80 ani a lui Paşcanu!” Adevărul despre scandalul din tribune de la Petrolul – Rapid, la faza golului. Dezvăluirile lui Robert Niță
Fanatik.ro
„Au aruncat cu popcorn în bunica de 80 ani a lui Paşcanu!” Adevărul despre scandalul din tribune de la Petrolul – Rapid, la faza golului. Dezvăluirile lui Robert Niță
14:53
VIDEOBernadette Szocs – Yuan Wan 3-0. Victorie clară pentru româncă la simplu. La dublu mixt a părăsit turneul
14:33
Farul – Unirea Slobozia, 17:30, LIVE SCORE. Constănţenii, fără victorie în ultimele două meciuri
14:27
Directorul sportiv de la Legia Varșovia “a dat cărțile pe față”. De ce nu s-a făcut transferul lui Ianis Hagi
14:06
Reacţia lui Andrei Nicolescu după scandalul de la derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2!
14:03
Prima reacție a Elisabetei Lipă, după campania fabuloasă a României de la Mondiale: “N-am mai trăit niciodată”
13:22
Florin Prunea, stupefiat de ce s-a întâmplat la tragerea la sorți pentru grupele Cupei: “Bă, e posibil așa ceva”
Vezi toate știrile
1 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 2 Andrei Nicolescu, replică acidă pentru Mihai Rotaru, după eliminarea lui Bancu: “Asta e partea rea din ce e la Craiova” 3 Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui” 4 „O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS 5 Ce a scandat galeria lui Dinamo după egalul smuls cu Universitatea Craiova. Alb-roșiii, în extaz 6 Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”