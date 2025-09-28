Victor Angelescu a anunţat primul transfer din iarnă al Rapidului! Jucătorul care vine în Giuleşti - Antena Sport

Victor Angelescu (41 de ani), preşedinte executiv la Rapid şi acţionar minoritar al clubului, a anunţat primul transfer al giuleştenilor din iarnă.
După ce venirea lui Alin Fică (24 de ani) a picat în ultimul moment în campania de transferuri din vară, Angelescu a transmis acum că jucătorul ardelenilor va ajunge, în cele din urmă, în Giuleşti.
Victor Angelescu a anunţat că Rapid îl va transfera în iarnă pe Alin Fică
„Până în iarnă nu vor mai fi transferuri. Am adus cam tot ce trebuia şi ce discutasem. Mai doream un mijlocaş, din păcate a picat transferul pe ultima sută de metri. Am mai dorit şi alţi mijlocaşi în afara lui Alin Fică, dar din păcate nu ne-am înţeles.
Îl aducem în iarnă (n.r.: pe Alin Fică). Avem un lot numeric şi valoric bun acum. Dar sigur mai facem transferuri în iarnă”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.
Alin Fică a evoluat în 8 meciuri în campionat în acest sezon pentru CFR Cluj, reuşind un assist. El a înscris un gol în Supercupa României, pierdută de CFR Cluj, cu 2-1, cu FCSB.
Alin Fică este cotat la 1.4 milioane de euro. Având în vedere că mai are contract cu CFR Cluj până în vara anului viitor, giuleştenii trebuie să se înţeleagă în iarnă cu clubul din Gruia pentru transferul jucătorului.
Rapid a învins-o, sâmbătă seară, cu 1-0, în deplasare, pe Petrolul. Singurul gol al meciului a fost înscris de Alex Paşcanu (27 de ani), în minutul 24. Cu această victorie, Rapid a urcat pe locul 2 în Liga 1, poziţie care era ocupată anterior de FC Argeş. Giuleştenii şi piteştenii sunt acum la egalitate de puncte. Ambele echipe au acumulat 22 de puncte după 11 etape. Lider e Universitatea Craiova, cu 24 de puncte.
