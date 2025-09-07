Victor Angelescu confirmă interesul Rapidului pentru Alin Fică: „Suntem în negocieri” - Antena Sport

Rapidul s-a interesat în ultimele zile de situația lui Alin Fică de la CFR Cluj, iar clubul giuleștean a reușit să ajungă la un acord cu fotbalistul. Acum, oficialii alb-vișinii au trecut la următoarea etapă și negociază direct cu cei din conducerea ardelenilor.

Suma cerută de Varga este în jurul a 1,3 milioane de euro, însă rămâne de văzut care va fi oferta făcută de Rapid. Costel Gâlcă a explicat la ultimele conferințe că are nevoie de un mijlocaș.

Alin Fică, aproape de un transfer la Rapid

În căutarea unui mijlocaș care să întărească linia mediană a formației antrenate de Costel Gâlcă, Rapidul negociază acum transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj.

Deși a ajuns la un acord cu fotbalistul în vârstă de 24 de ani, clubul alb-vișiniu trebuie să ajungă acum la un acord și cu oficialii din Gruia, care solicită aproximativ 1,3 milioane de euro în schimbul acestuia.

Victor Angelescu a confirmat negocierilor dintre cele două părți și a explicat că fotbalistul este dorit cu insistență de antrenorul echipei, Costel Gâlcă.