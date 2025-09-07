Victor Angelescu confirmă interesul Rapidului pentru Alin Fică: „Suntem în negocieri” - Antena Sport

Închide meniul
Victor Angelescu confirmă interesul Rapidului pentru Alin Fică: „Suntem în negocieri”

Publicat: 7 septembrie 2025, 20:36

Victor Angelescu, alături de Dan și Diana Șucu / Sportpictures

Rapidul s-a interesat în ultimele zile de situația lui Alin Fică de la CFR Cluj, iar clubul giuleștean a reușit să ajungă la un acord cu fotbalistul. Acum, oficialii alb-vișinii au trecut la următoarea etapă și negociază direct cu cei din conducerea ardelenilor.

Suma cerută de Varga este în jurul a 1,3 milioane de euro, însă rămâne de văzut care va fi oferta făcută de Rapid. Costel Gâlcă a explicat la ultimele conferințe că are nevoie de un mijlocaș.

Alin Fică, aproape de un transfer la Rapid

În căutarea unui mijlocaș care să întărească linia mediană a formației antrenate de Costel Gâlcă, Rapidul negociază acum transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj.

Deși a ajuns la un acord cu fotbalistul în vârstă de 24 de ani, clubul alb-vișiniu trebuie să ajungă acum la un acord și cu oficialii din Gruia, care solicită aproximativ 1,3 milioane de euro în schimbul acestuia.

Victor Angelescu a confirmat negocierilor dintre cele două părți și a explicat că fotbalistul este dorit cu insistență de antrenorul echipei, Costel Gâlcă.

„Ne interesează şi suntem în discuţii. E un jucător pe care îl cunoaştem din campionatul nostru, el a mai fost la Rapid împrumut când era mai tânăr. Costel (n.r. Gâlcă) îl cunoaşte foarte bine. Suntem în negocieri cu clubul, în momentul în care ajungem la un numitor comun, vom vorbi cu jucătorul. Nu cred că asta va fi problema, cu jucătorul.

Șansele sunt 50-50. E un jucător pe care plătim bani. Poate unii ar zice că ar trebui să fie mai scump, alţii cred că ar trebui să fie mai ieftin… e o sumă însemnată, dar dacă vom ajunge la un acord înseamnă că la atât îl evaluăm şi noi.

Costel şi-l doreşte, îi vede un loc la echipă, este profilul de mijlocaş care ne trebuie. Este român şi tânăr, ştie foarte bine campionatul, ştie şi clubul. Dacă se va realiza, va fi o trecere şi adaptare uşoară”, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.

