Victor Becali a intervenit în scandalul Florin Tănase - Giovanni Becali: "Nu mi s-a întâmplat niciodată asta" - Antena Sport

Victor Becali, fratele lui Giovanni Becali, a sărit în apărarea lui în conflictul apărut în ultimele zile cu Florin Tănase. Impresarul de 64 de ani a catalogat declarațiile date de jucător după FCSB – UTA drept unele care denotă obrăznicie, după care l-a făcut praf pe fotbalistul de 30 de ani, despre care a spus cât de greu i-a fost să îl transfere de la FCSB.
Agentul de jucători este de părere că intenția lui Tănase de a se lua de Giovanni Becali este una lipsită de educație. În ceea ce privește calitatea de fotbalist a jucătorului lui Elias Charalambous, Victor Becali a vorbit indirect pe seama acestui subiect și a transmis cât de greu i-a fost să îi găsească un transfer în afară, deși a fost de două ori golgheter al campionatului.
Victor Becali n-a avut milă de Florin Tănase
“Obraznic! Nu a existat niciodată vreo tensiune între mine și el în perioada în care am colaborat. Am și spus în momentul în care nu am mai colaborat cu el, nu a fost să fie. Nu mi s-a întâmplat niciodată să nu putem transfera un jucător care este golgheter. A ieșit de vreo două ori golgheter.
Dacă dai goluri numai din penalty, nu poți să fii supărat. Nu e vina mea. Noi ne-am fi dorit la fel de mult ca el să se transfere. Interesul nostru care era? Să se transfere! Altfel, nu aveam obiectul muncii.
Cum adică, cu ce a ajuns rău Giovanni? Nu e nicio reacție dură, doar o obrăznicie. Giovanni a spus că se aude povestea aia cu sifonul, nu că așa este. Vorbește lumea, cum vorbiți și voi.
Dacă e supărat, să rămână supărat, care e problema? Mă apuc eu să îl înveselesc pe Tănase? Se înveselește când bate penalty. Obraznic, în primul rând că e un om cu 45 de ani mai mare decât tine. Dacă voi considerați că e un om educat, problema voastră, eu nu cred
Dacă voi credeți că știe matematică, de fapt ca să numeri îți trebuie aritmetică, nu neapărat matematică, că nu faci formule. Probabil le confundă. Nu mă mai întorc eu din străinătate că rămâne supărat el“, a spus impresarul, potrivit iamsport.ro. Recent, Giovanni Becali a venit și el cu o replică scurtă în acest scandal.
Tot scandalul a pornit de la o declarație a lui Giovanni Becali, care a spus despre Tănase că este “sifonul lui Gigi Becali”. Inițial, Tănase nu a oferit o replică, însă a dat o declarație acidă la adresa agentului după victoria cu UTA de aseară.
Florin Tănase a fost transferat în 2022 de la FCSB la Al-Jazira, în Emiratele Arabe Unite, în schimbul a 3 milioane de euro. În sezoanele 2020/21, respectiv 2021/22, fostbalistul de profil ofensiv a fost cel mai bun marcator al campionatului.
