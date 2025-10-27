Victor Becali a intervenit în scandalul Florin Tănase - Giovanni Becali: "Nu mi s-a întâmplat niciodată asta" - Antena Sport

Victor Becali, fratele lui Giovanni Becali, a sărit în apărarea lui în conflictul apărut în ultimele zile cu Florin Tănase. Impresarul de 64 de ani a catalogat declarațiile date de jucător după FCSB – UTA drept unele care denotă obrăznicie, după care l-a făcut praf pe fotbalistul de 30 de ani, despre care a spus cât de greu i-a fost să îl transfere de la FCSB.

Agentul de jucători este de părere că intenția lui Tănase de a se lua de Giovanni Becali este una lipsită de educație. În ceea ce privește calitatea de fotbalist a jucătorului lui Elias Charalambous, Victor Becali a vorbit indirect pe seama acestui subiect și a transmis cât de greu i-a fost să îi găsească un transfer în afară, deși a fost de două ori golgheter al campionatului.

Victor Becali n-a avut milă de Florin Tănase

“Obraznic! Nu a existat niciodată vreo tensiune între mine și el în perioada în care am colaborat. Am și spus în momentul în care nu am mai colaborat cu el, nu a fost să fie. Nu mi s-a întâmplat niciodată să nu putem transfera un jucător care este golgheter. A ieșit de vreo două ori golgheter.

Dacă dai goluri numai din penalty, nu poți să fii supărat. Nu e vina mea. Noi ne-am fi dorit la fel de mult ca el să se transfere. Interesul nostru care era? Să se transfere! Altfel, nu aveam obiectul muncii.

Cum adică, cu ce a ajuns rău Giovanni? Nu e nicio reacție dură, doar o obrăznicie. Giovanni a spus că se aude povestea aia cu sifonul, nu că așa este. Vorbește lumea, cum vorbiți și voi.