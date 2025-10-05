Vladimir Screciu, discurs vehement la adresa arbitrajului, după eșecul cu FCSB: „Sunt supărat” - Antena Sport

FCSB a câștigat derby-ul etapei a 12-a din Liga 1, reușind să se impună cu scorul de 1-0 în fața Universității Craiova. Formația antrenată de Elias Charalambous a ajuns la două succese consecutive în campionat, în timp ce oltenii au înregistrat al treilea meci fără victorie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vladimir Screciu a comis o eroare decisivă în jocul de pe Arena Națională, el fiind cel care l-a faultat pe Alexandru Stoian în careu în prima repriză. Din acel penalty rezultat, a venit și golul victoriei, marcat de Florin Tănase.

Vladimir Screciu, nemulțumit pe arbitraj după FCSB – Universitatea Craiova 1-0

La câteva zile distanță după ce a fost eliminat cu Rakow, în jocul din grupa principală a UEFA Conference League, Vladimir Screciu a comis un penalty în derby-ul cu FCSB, din etapa cu numărul 12 a Ligii 1.

Fundașul oltenilor a criticat vehement arbitrajul la finalul disputei, precizând că decizia lui Istvan Kovacs de a acorda penalty a fost una eronată.

„Îmi pare rău pentru acel penalty. Nu știu unde a fost penalty.Am jucat destul de bine, am avut ceva ocazii de a marca. Ei nu au ajuns la poartă decât cu acele două faze de penalty. Puteam rezolva meciul din prima repriză. În a doua repriză, colegul meu a luat roșu, știu cum e, am luat și eu roșu. Îmi pare rău, mă gândesc la Alex, cu siguranță acesta nu era scorul final cu el pe teren.