Vladimir Screciu, discurs vehement la adresa arbitrajului, după eșecul cu FCSB: „Sunt supărat” - Antena Sport

Vladimir Screciu, discurs vehement la adresa arbitrajului, după eșecul cu FCSB: „Sunt supărat”

Daniel Işvanca Publicat: 5 octombrie 2025, 23:12

Vladimir Screciu în meciul cu FCSB / SPORT PICTURES

FCSB a câștigat derby-ul etapei a 12-a din Liga 1, reușind să se impună cu scorul de 1-0 în fața Universității Craiova. Formația antrenată de Elias Charalambous a ajuns la două succese consecutive în campionat, în timp ce oltenii au înregistrat al treilea meci fără victorie.

Vladimir Screciu a comis o eroare decisivă în jocul de pe Arena Națională, el fiind cel care l-a faultat pe Alexandru Stoian în careu în prima repriză. Din acel penalty rezultat, a venit și golul victoriei, marcat de Florin Tănase.

Vladimir Screciu, nemulțumit pe arbitraj după FCSB – Universitatea Craiova 1-0

La câteva zile distanță după ce a fost eliminat cu Rakow, în jocul din grupa principală a UEFA Conference League, Vladimir Screciu a comis un penalty în derby-ul cu FCSB, din etapa cu numărul 12 a Ligii 1.

Fundașul oltenilor a criticat vehement arbitrajul la finalul disputei, precizând că decizia lui Istvan Kovacs de a acorda penalty a fost una eronată.

Îmi pare rău pentru acel penalty. Nu știu unde a fost penalty.Am jucat destul de bine, am avut ceva ocazii de a marca. Ei nu au ajuns la poartă decât cu acele două faze de penalty. Puteam rezolva meciul din prima repriză. În a doua repriză, colegul meu a luat roșu, știu cum e, am luat și eu roșu. Îmi pare rău, mă gândesc la Alex, cu siguranță acesta nu era scorul final cu el pe teren. 

Cu Rakow am greșit, dar în seara asta, la cum am văzut faza, nu a existat niciun contact acolo. Dacă a fost contact, posibil să fi fost.. A fost un contact de umăr la umăr și mi-a luat puțin fața. Dacă s-a lovit cu piciorul din exterior, era în afara careului. Nici acolo nu am simțit niciun contact.

Sunt supărat. La noi la fiecare fază s-a arătat galben. E supărare din cauza rezultatelor. La meciul cu Rakow, așa a fost să fie, dar în seara asta echipa a jucat destul de bine și meritam să marcăm la ce ocazii am avut”.

Vladimir Screciu: „Am greșit, sunt responsabil pentru asta”

„Mister ne-a zis în vestiar că e bucuros pentru atitudinea pe care am avut-o. Trebuia să câștigăm pe fondul jocului pe care l-am prestat în prima repriză. Am greșit, sunt responsabil pentru asta. Eu când voi intra pe teren voi da tot ce am mai bun. Mi-a explicat ce trebuie să fac, îmi pare rău că am debutat așa în Conference. 

Grupul din vestiar, ne integrăm din ce în ce mai bine. Rezultatele nu întârzie să apară, dar această pauză competițională ne va ajuta. Data trecută nu ne-a priit foarte bine, dar sperăm că acum pauza aceasta ne va schimba”.

Vladimir Screciu, despre convocarea la națională: „Suporterii să vină la stadion cât mai avem șanse”

„O să fie un meci amical cu Moldova, bun pentru jucătorii care nu au jucat, cum sunt și eu. Sper să joc, mă bucur că m-am întors. Țin să chem suporterii la stadion la meciul cu Austria, cât mai avem șanse de calificare.

Dacă o să se apeleze la mine, voi da tot ce am mai bun, indiferent de situație”, a declarat Vladimir Screciu, potrivit digisport.ro.

