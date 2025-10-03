Zeljko Kopic a trecut repede peste victoria cu Unirea Slobozia: „Ne pregătim intens pentru meciul cu Rapid” - Antena Sport

Unirea Slobozia și Dinamo București au deschis runda cu numărul 12 din Liga 1, iar formația antrenată de Zeljko Kopic a fost cea care și-a trecut în cont cele trei puncte puse în joc.

Pe un gazon îmbibat cu apă, „câinii” au luptat și au reușit să marcheze unicul gol al întâlnirii prin Stipe Perica. Acesta s-a aflat la locul potrivit, după șutul ratat al lui Mărginean.

Zeljko Koic și-a lăudat jucătorii, după 1-0 cu Unirea Slobozia

Dinamo București a ajuns la șase succese în actuala ediție de campionat și a urcat pe locul al doilea, la doar un punct de liderul Universitatea Craiova. Golul lui Stipe Perica a stabilit soarta partidei cu Unirea Slobozia, din cadrul etapei a 12-a.

După fluierul final, Zeljko Kopic a tras concluziile despre acest joc și a transmis că echipa sa a meritat pe deplin să ia toate cele trei puncte. Mia mult decât atât, acesta a explicat și decizia de a-l înlocui pe Armstrong.

„Nu am știut ce reacție va avea echipa pe acest teren. Prima repriză a fost bună, dar am decis să joc la mijloc cu jucători mai buni în duelurile aeriene. A venit golul lui Perica, am fost echipa mai bună și am meritat cele trei puncte.