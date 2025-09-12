Zeljko Kopic laudă la scenă deschisă cel mai nou transfer al lui Dinamo: "A reușit să facă asta" - Antena Sport

Închide meniul
Zeljko Kopic laudă la scenă deschisă cel mai nou transfer al lui Dinamo: “A reușit să facă asta”

Andrei Nicolae Publicat: 12 septembrie 2025, 12:17

Zeljko Kopic, la un meci al lui Dinamo / Sport Pictures

Zeljko Kopic nu s-a ferit de cuvinte în momentul în care a vorbit despre achiziția lui Adrian Mazilu. Dinamo i-a plătit lui Brighton 400.000 de euro plus 40% din drepturile federative ale jucătorului pentru a-l putea aduce în vestiar.

Debutul fotbalistului de 19 ani va trebui să mai aștepte o scurtă perioadă, așa cum a anunțat și Andrei Nicolescu, președintele clubului.

Zeljko Kopic: “Când l-am văzut la Farul cum joacă..”

În cadrul unei emisiuni, Kopic și-a adus aminte de momentele în care a avut ocazia să îl vadă pe Mazilu jucând pentru Farul. Antrenorul croat a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, iar fotbalistul de la Ovidiu a plecat la Brighton la începutul lui 2024, astfel că tehnicianul nu a avut foarte mult timp să îl analizeze.

Cu toate acestea, Kopic s-a convins de el și e sigur că și în tricoul lui Dinamo, Mazilu va fi un jucător care să își spună cuvântul în Liga 1. Tânărul cotat la 1 milion de euro s-a întors în România după ce a trecut pe la Brighton și Vittese Arnhem, două echipe unde nu a reușit să se impună, un motiv important fiind și cel legat de accidentările pe care le-a avut.

Când l-am văzut cum joacă la Farul, mi-am dat seama că este un jucător special. A reușit să-și consolideze condiția fizică. Cred că sunt jucători care vor fi importanți pentru fotbalul românesc“, a spus Kopic, potrivit digisport.ro.

