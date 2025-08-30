Constantin Budescu, decisiv la debut. A marcat şi le-a adus victoria celor de la CS Tunari - Antena Sport

Constantin Budescu a fost decisiv la debutul la CS Tunari. Mijlocaşul ajuns la 36 de ani a reuşit să marcheze un gol şi le-a adus astfel victoria ilfovenilor.
Constantin Budescu a semnat în această vară cu CS Tunari, după o perioadă de câteva luni în care a fost liber de contract. În stagiunea trecută, el a evoluat în Liga 1, la Gloria Buzău.
Constantin Budescu, decisiv la debutul la CS Tunari
CS Tunari a învins-o la limită pe Voluntari, pe teren propriu, scor 2-1, în etapa a cincea din Liga a 2-a. Claudiu Dragu a deschis scorul pentru gazde, iar Alexandru Şuteu a egalat înainte de pauză.
În minutul 67, Constantin Budescu a fost trimis în teren în locul maghiarului Arthur Gyorgy. Fostul internaţional a marcat golul victoriei celor de la CS Tunari în minutul 83, atunci când a transformat fără emoţii un penalty.
Tot astăzi, în Liga a 2-a, s-au mai disputat alte şase partide. CSA Steaua a fost învinsă clar în deplasarea de la FC Bihor, scor 2-4, în timp ce CSM Reşiţa, formaţia lui Flavius Stoican, a fost învinsă acasă de Ceahlăul, scor 2-0.
ASA Tg. Mureş, liderul la zi din Liga a 2-a, şi-a consolidat poziţia după succesul cu Muscelul Câmpulung, scor 3-0, iar Poli Iaşi, o altă formaţie cotată cu şanse mari la promovare, a remizat pe teren propriu cu Slatina.
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a cincea din Ligii a 2-a:
- CS Afumaţi – Metalul Buzău 0-2
- Politehnica Iaşi – CSM Slatina 1-1
- CS Tunari – FC Voluntari 2-1
- Concordia Chiajna – CS Gloria Bistriţa 2-0
- ACSM Reşiţa – Ceahlăul Piatra Neamţ 0-2
- ASA Târgu Mureş – Câmpulung Muscel 3-0
- FC Bihor Oradea – Steaua Bucureşti 4-2
Duminică sunt programate meciurile Corvinul Hunedoara – CSC 1599 Şelimbăr şi CS Dinamo Bucureşti – FC Bacău, iar partida Chindia Târgovişte – CSC Dumbrăviţa este programată marţi.