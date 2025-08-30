Constantin Budescu, decisiv la debut. A marcat şi le-a adus victoria celor de la CS Tunari - Antena Sport

Constantin Budescu a fost decisiv la debutul la CS Tunari. Mijlocaşul ajuns la 36 de ani a reuşit să marcheze un gol şi le-a adus astfel victoria ilfovenilor.

Constantin Budescu a semnat în această vară cu CS Tunari, după o perioadă de câteva luni în care a fost liber de contract. În stagiunea trecută, el a evoluat în Liga 1, la Gloria Buzău.

Constantin Budescu, decisiv la debutul la CS Tunari

CS Tunari a învins-o la limită pe Voluntari, pe teren propriu, scor 2-1, în etapa a cincea din Liga a 2-a. Claudiu Dragu a deschis scorul pentru gazde, iar Alexandru Şuteu a egalat înainte de pauză.

În minutul 67, Constantin Budescu a fost trimis în teren în locul maghiarului Arthur Gyorgy. Fostul internaţional a marcat golul victoriei celor de la CS Tunari în minutul 83, atunci când a transformat fără emoţii un penalty.

Tot astăzi, în Liga a 2-a, s-au mai disputat alte şase partide. CSA Steaua a fost învinsă clar în deplasarea de la FC Bihor, scor 2-4, în timp ce CSM Reşiţa, formaţia lui Flavius Stoican, a fost învinsă acasă de Ceahlăul, scor 2-0.