Răsturnare de situație în cazul primarului care a anunțat că desființează echipa: "Nu ne plimba prin Liga 2" - Antena Sport

Cristian Niculae, patronul celor de la CS Tunari, a revenit cu noi declarații după ce luni a intrat în vestiarul echipei și i-a anunțat pe jucători și pe cei din staff că se va desființa clubul. Conducătorul clubului din liga secundă a dezvăluit că lucrurile spuse au fost “la cald” și că până la urmă, formația din Ilfov va continua să activeze în eșalonul secund.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Niculae a punctat că ieșirea sa nervoasă, care a dus la declarația care a provocat un șoc în eșalonul inferior al României, a venit în urma unor decizii de arbitraj nefavorabile care l-au adus într-o stare de letargie. În plus, edilul a menționat că formația va avea un nou antrenor pe care urmează să îl prezinte curând, după ce se va elibera de angajamentele de la actuala sa echipă.

Cristian Niculae: “Echipa merge în continuare”

“Echipa merge în continuare, discuția mea a fost una de a primi și din partea jucătorilor o responsabilitate și de a își asuma și ei în continuare situația. Prin urmare, echipa continuă și de mâine (n.r. marți) vom avea și antrenor, dar deocamdată e sub contract undeva.

Vreau să vă spun că supărarea mea a fost pe fondul, să folosesc un termen elegant, erorilor arbitrilor. Am venit în fotbal cu toată dragostea, iubind acest fenomen.

Am investit în infrastructură, am adus jucători, am respectat fenomenul fotbalistic, dar așa, în timp… Noi am mai retrogradat, am mai fost în Liga 2, am mers mai departe, m-am întărit, nu m-am manifestat în niciun fel să caut scuze și motive.