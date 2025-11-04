Răsturnare de situație în cazul primarului care a anunțat că desființează echipa: "Nu ne plimba prin Liga 2" - Antena Sport

Cristian Niculae, patronul celor de la CS Tunari, a revenit cu noi declarații după ce luni a intrat în vestiarul echipei și i-a anunțat pe jucători și pe cei din staff că se va desființa clubul. Conducătorul clubului din liga secundă a dezvăluit că lucrurile spuse au fost “la cald” și că până la urmă, formația din Ilfov va continua să activeze în eșalonul secund.
Niculae a punctat că ieșirea sa nervoasă, care a dus la declarația care a provocat un șoc în eșalonul inferior al României, a venit în urma unor decizii de arbitraj nefavorabile care l-au adus într-o stare de letargie. În plus, edilul a menționat că formația va avea un nou antrenor pe care urmează să îl prezinte curând, după ce se va elibera de angajamentele de la actuala sa echipă.
Cristian Niculae: “Echipa merge în continuare”
“Echipa merge în continuare, discuția mea a fost una de a primi și din partea jucătorilor o responsabilitate și de a își asuma și ei în continuare situația. Prin urmare, echipa continuă și de mâine (n.r. marți) vom avea și antrenor, dar deocamdată e sub contract undeva.
Vreau să vă spun că supărarea mea a fost pe fondul, să folosesc un termen elegant, erorilor arbitrilor. Am venit în fotbal cu toată dragostea, iubind acest fenomen.
Am investit în infrastructură, am adus jucători, am respectat fenomenul fotbalistic, dar așa, în timp… Noi am mai retrogradat, am mai fost în Liga 2, am mers mai departe, m-am întărit, nu m-am manifestat în niciun fel să caut scuze și motive.
Înțeleg că trebuie să fim și noi pe harta fotbalului românesc, înțeleg că trebuie să se vorbească și de noi, înțeleg că suntem un club mic, dar și noi avem așteptările noastre. Noi nu am venit în fotbalul ăsta să deranjăm pe nimeni, să intrăm în play-off, știm că nu avem drept de promovare, vrem doar să ne jucăm fotbal, vrem să ne menținem aici, dacă putem fotbalistic, e ok, dacă nu, nu.
Dar nu ne plimba prin Liga 2 să îți faci jocurile cu noi, «aici se poate și aici nu se poate»! De aici au venit toate supărările și am tras linie și am zis: «Continui sau nu continui? Pentru ce?». După meciul de sâmbătă, nu mai aveam direcție, motivație, încercam să găsesc ceva care să mă determine să merg mai departe și nu aveam“, a spus Cristian Niculae, potrivit iamsport.ro.
Înainte ca primarul din Tunari să ofere declarațiile respective, Florin Vlădilă, reponsabilul de partea sportivă a clubului, a infirmat și el informația potrivit căreia echipa s-ar desființa.
