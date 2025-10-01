Barcelona, de neoprit! Golul lui Ferran Torres a stabilit cea mai lungă serie din istoria catalanilor - Antena Sport

Închide meniul
Barcelona, de neoprit! Golul lui Ferran Torres a stabilit cea mai lungă serie din istoria catalanilor

Fotbal | Liga Campionilor

Barcelona, de neoprit! Golul lui Ferran Torres a stabilit cea mai lungă serie din istoria catalanilor

Publicat: 1 octombrie 2025, 22:35

Comentarii
Barcelona, de neoprit! Golul lui Ferran Torres a stabilit cea mai lungă serie din istoria catalanilor

Ferran Torres / Profimedia

Barcelona a început tare meciul de pe teren propriu cu deţinătoarea trofeului UEFA Champions League, PSG, din etapa a doua a fazei principale. După o ocazie uriaşă, când Zabarni l-a blocat pe Ferran Torres, după o pasă de geniu a lui Lamine Yamal, acelaşi Ferran Torres a înscris.

În minutul 19, atacantul spaniol a marcat după ce a fost găsit excelent în interiorul careului de Marcus Rashford, englezul care a făcut spectacol în meciul din prima etapă, contra lui Newcastle.

Barcelona, 45 de meciuri la rând cu gol marcat! Este cea mai lungă serie din istoria clubului

Golul marcat de Barcelona reprezintă o bornă importantă pentru catalani. Duelul cu PSG este meciul cu numărul 45 pentru catalani cu gol marcat în toate competiţiile.

Echipa lui Hansi Flick a stabilit cea mai lungă serie din istoria clubului, depăşind seria stabilită între noiembrie 1942 şi februarie 1944, atunci când Barcelona a avut 44 de meciuri consecutive cu gol marcat, în toate competiţiile.

Echipele de start în Barcelona – PSG:

  • Barcelona: Szczesny – Kounde, Garcia, Cubarsi, Gerard Martin – De Jong, Pedri – Yamal, Olmo, Rashford – Ferran Torres.
    Rezerve: Kochen, Aller, Balde, Araujo, Lewandowski, Christensen, Casado, Bernal, Torres, Fernandes, Bardghji, Fernandez
    Antrenor: Hansi Flick
  • PSG: Chevalier – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Mbaye, Mayulu, Barcola
    Rezerve: Safanov, Marin, Beraldo, Goncalo Ramos, Lee, Hernandez, Zaire-Emery, Jangeal, Ndjantou
    Antrenor: Luis Enrique
