Camavinga a rupt tăcerea după ce “a îngropat-o” pe Real Madrid în Champions League: “Vreau să îmi cer scuze”

Andrei Nicolae Publicat: 17 aprilie 2026, 9:14

Camavinga a rupt tăcerea după ce a îngropat-o pe Real Madrid în Champions League: Vreau să îmi cer scuze

Eduardo Camavinga, în timpul unui meci / Profimedia

Eduardo Camavinga, jucătorul Realului care a fost eliminat pe finalul meciului cu Bayern din returul sferturilor UCL, a transmis un mesaj pe rețelele sociale în noaptea de joi spre vineri. Mijlocașul francez și-a cerut scuze după ce a văzut două cartonașe galbene în decurs de opt minute, cel de-al doilea pentru un gest stupid care putea fi evitat.

Real Madrid a fost eliminată miercuri seara din Liga Campionilor, după ce Bayern Munchen s-a impus cu scorul de 4-3 pe Allianz Arena și 6-4 la general. Până în minutul 89, scorul a fost însă 3-2 pentru “galactici”, iar partida ar fi intrat în prelungiri, însă au venit două goluri marcate de Luis Diaz și de Michael Olise.

Mesajul în miez de noapte postat de Eduardo Camavinga

Un rol important în finalul “dublei” l-a avut eliminarea lui Eduardo Camavinga, intrat în minutul 62. Francezul a văzut primul cartonaș galben în minutul 78 când a oprit un atac periculos, după care a fost eliminat de Slavko Vincic atunci când a luat mingea în mână și a întârziat repunerea jocului, feiind iertat de centralul sloven.

Deși Alvaro Arbeloa i-a luat apărarea imediat după meci și s-a arătat stupefiat de ce s-a întâmplat, Eduardo Camavinga a postat în miez de noapte un mesaj de scuze. Mijlocașul de 23 de ani a publicat o poză alb-negru cu el în partida cu Bayern și a atașat următorul text:

Îmi asum responsabilitatea pentru greșeala mea. Vreau să îmi cer scuze echipei și tuturor madridistas. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Hala Madrid, întotdeauna“, a scris francezul pe contul său de Instagram.

Mesajul postat de Eduardo Camavinga / Instagram Stories @camavinga
Mesajul postat de Eduardo Camavinga / Instagram Stories @camavinga

Eliminată și din UCL, Real Madrid pare că va încheia fără trofeu nici acest sezon, după ce a fost eliminată timpuriu din Cupa Spaniei, iar în campionat Barcelona are un avantaj confortabil.

