Ce a făcut Vinicius Jr la finalul meciului Real Madrid - Marseille 2-1, în care a fost doar rezervă - Antena Sport

Vinicius Junior (25 de ani) a fost doar rezervă în Real Madrid – Marseille 2-1, primul meci al galacticilor în această ediţie a Ligii Campionilor. Jucătorul cotat la 170 de milioane de euro a intrat pe teren în minutul 63.

În cele 27 de minute, brazilianul a reuşit să obţină controversatul penalty în urma căruia Kylian Mbappe a stabilit scorul final, 2-1. La final, Vini a arătat clar semne de nemulţumire.

Ce a făcut Vinicius Jr la finalul meciului Real Madrid – Marseille 2-1

Cei de la Marca au observat gestul făcut sud-american, imediat după fluierul de final. Acesta nu a mai stat pe teren alături de restul jucătorilor şi a plecat imediat spre vestiare.

💨 Vinicius Junior fue el primer jugador del Real Madrid en abandonar el terreno de juego tras el partido pic.twitter.com/UKflMGt0Hw

— MARCA (@marca) September 16, 2025

În acest debut de sezon, Vinicius Junior a adunat 11 meciuri în toate competiţiile, în care a marcat trei goluri şi şi-a trecut în cont şi două pase decisive.