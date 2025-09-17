Ce a făcut Vinicius Jr la finalul meciului Real Madrid - Marseille 2-1, în care a fost doar rezervă - Antena Sport

Vinicius Junior (25 de ani) a fost doar rezervă în Real Madrid – Marseille 2-1, primul meci al galacticilor în această ediţie a Ligii Campionilor. Jucătorul cotat la 170 de milioane de euro a intrat pe teren în minutul 63.
În cele 27 de minute, brazilianul a reuşit să obţină controversatul penalty în urma căruia Kylian Mbappe a stabilit scorul final, 2-1. La final, Vini a arătat clar semne de nemulţumire.
Ce a făcut Vinicius Jr la finalul meciului Real Madrid – Marseille 2-1
Cei de la Marca au observat gestul făcut sud-american, imediat după fluierul de final. Acesta nu a mai stat pe teren alături de restul jucătorilor şi a plecat imediat spre vestiare.
💨 Vinicius Junior fue el primer jugador del Real Madrid en abandonar el terreno de juego tras el partido pic.twitter.com/UKflMGt0Hw
— MARCA (@marca) September 16, 2025
În acest debut de sezon, Vinicius Junior a adunat 11 meciuri în toate competiţiile, în care a marcat trei goluri şi şi-a trecut în cont şi două pase decisive.
”Va veni un moment pentru fiecare. Nimeni nu poate juca fiecare meci și nimeni nu ar trebui să se simtă ofensat dacă, la un moment dat, nu primește o șansă. Avem nevoie de întregul lot, pentru că programul este foarte solicitant.
Vinicius a intrat bine, Rodrygo a primit și el minute consistente, iar Brahim a contribuit mult venind de pe bancă. Asta este abordarea pe care o căutăm: schimbările au un impact foarte pozitiv în fiecare meci”, a spus Xabi Alonso, citat de Marca.
