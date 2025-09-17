Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce a făcut Vinicius Jr la finalul meciului Real Madrid - Marseille 2-1, în care a fost doar rezervă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Ce a făcut Vinicius Jr la finalul meciului Real Madrid – Marseille 2-1, în care a fost doar rezervă

Ce a făcut Vinicius Jr la finalul meciului Real Madrid – Marseille 2-1, în care a fost doar rezervă

Publicat: 17 septembrie 2025, 9:09

Comentarii
Ce a făcut Vinicius Jr la finalul meciului Real Madrid – Marseille 2-1, în care a fost doar rezervă

Vinicius Junior, în tricoul lui Real Madrid - Profimedia Images

Vinicius Junior (25 de ani) a fost doar rezervă în Real Madrid – Marseille 2-1, primul meci al galacticilor în această ediţie a Ligii Campionilor. Jucătorul cotat la 170 de milioane de euro a intrat pe teren în minutul 63.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cele 27 de minute, brazilianul a reuşit să obţină controversatul penalty în urma căruia Kylian Mbappe a stabilit scorul final, 2-1. La final, Vini a arătat clar semne de nemulţumire.

Ce a făcut Vinicius Jr la finalul meciului Real Madrid – Marseille 2-1

Cei de la Marca au observat gestul făcut sud-american, imediat după fluierul de final. Acesta nu a mai stat pe teren alături de restul jucătorilor şi a plecat imediat spre vestiare.

În acest debut de sezon, Vinicius Junior a adunat 11 meciuri în toate competiţiile, în care a marcat trei goluri şi şi-a trecut în cont şi două pase decisive.

Reclamă
Reclamă

”Va veni un moment pentru fiecare. Nimeni nu poate juca fiecare meci și nimeni nu ar trebui să se simtă ofensat dacă, la un moment dat, nu primește o șansă. Avem nevoie de întregul lot, pentru că programul este foarte solicitant.

Vinicius a intrat bine, Rodrygo a primit și el minute consistente, iar Brahim a contribuit mult venind de pe bancă. Asta este abordarea pe care o căutăm: schimbările au un impact foarte pozitiv în fiecare meci”, a spus Xabi Alonso, citat de Marca.

 

Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe anAfacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Observator
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Au noroc triplu, motivație și putere
Fanatik.ro
Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Au noroc triplu, motivație și putere
8:46
Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League
8:37
Roberto De Zerbi a “tunat” după penalty-ul primit de Real Madrid pe finalul meciului cu Marseille: “O ruşine”
8:17
Verdict categoric al specialistului, după penalty-ul controversat prin care Real Madrid a învins-o pe Marseille
8:00
Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Azerbaidjanului
7:30
Performera serii în UCL juca în a treia ligă acum zece ani! „Gigantul” născut în 1897 și trezit după jumătate de secol
0:20
Juventus – Borussia Dortmund 4-4, meciul de infarct care a egalat un record rar în UEFA Champions League
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 2 VIDEOGabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” 3 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” 4 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB 5 Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, decis. Anunţul lui Fabrizio Romano înaintea meciului cu Ajax 6 Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: “Sunt buni cu echipe medii spre slabe”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter