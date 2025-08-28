Cristi Chivu a aflat pe cine va întâlni echipa lui, Inter, în grupa principală din Liga Campionilor! - Antena Sport

Antrenorul român al lui Inter, Cristi Chivu, a aflat cu cine va juca echipa lui în grupa principală din UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chivu va avea dueluri tari, cu Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid şi Ajax, dar şi meciuri mai uşoare, cu Slavia Praga, Kairat Almaty şi Union Saint-Gilloise.

Adversarele Inter-ului lui Cristi Chivu în Liga Campionilor:

Liverpool (acasă), Dortmund (deplasare), Arsenal (acasă), Atletico Madrid (deplasare), Slavia Praga (acasă), Ajax (deplasare), Kairat Almaty (acasă), Union SG (deplasare)

Cristi Chivu a debutat recent pe banca lui Inter în Serie A cu Torino. Echipa lui a “spulberat-o” pe Torino, învingând-o cu 5-0 şi a preluat poziţia de lider în Serie A după prima etapă.

Cristi Chivu a ratat primul trofeu cu Inter, la Mondialul Cluburilor. Echipa lui a fost eliminată în optimile Mondialului Cluburilor de Fluminense. Echipa braziliană s-a impus cu 2-0. Chelsea avea să câştige Mondialul Cluburilor, învingând-o cu 3-0, în finală pe PSG.