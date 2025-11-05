Erling Haaland, în formă maximă și în Champions League. A marcat în Manchester City - Dortmund și a ajuns la cifre fabuloase - Antena Sport

Erling Haaland e într-o formă de zile mari la Manchester City. Atacantul de 25 de ani al „cetățenilor” a marcat un gol în duelul cu Borussia Dortmund, din etapa a patra a grupei de Champions League, și a ajuns la cifre uriașe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Erling Haaland a marcat în minutul 29 al partidei de pe Etihad cu Dortmund. Norvegianul lui Pep Guardiola a punctat cu un șut din fața porții, din pasa lui Jeremy Doku. Scorul a fost deschis de Phil Foden, care a înscris în minutul 22.

Erling Haaland a marcat în Manchester City – Borussia Dortmund

Cu golul marcat în poarta celor de la Borussia Dortmund, fosta lui echipă, Erling Haaland a ajuns la nu mai puțin de 27 de goluri marcate în acest sezon, în cele 18 meciuri bifate pentru Manchester City și naționala Norvegiei, în toate competițiile.

Starul norvegian a reușit să înscrie al cincilea gol în actuala ediție de Champions League. El a marcat și în duelurile cu Villarreal, AS Monaco și Napoli.

Pentru „cetățeni”, Erling Haaland a marcat 18 goluri în cele 14 meciuri jucate, trecându-și în cont și o pasă decisivă. Cu golul marcat împotriva celor de la Dortmund, starul norvegian a ajuns la nu mai puțin de 142 de goluri marcate pentru Manchester City, în cele 160 de meciuri jucate de la momentul transferului lui pe Etihad din 2022. La momentul respectiv, trupa lui Pep Guardiola a plătit suma de 60 de milioane de euro pentru a obține semnătura atacantului.