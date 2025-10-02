Măcinată de accidentări, PSG a stabilit un record impresionant cu Barcelona! Luis Enrique: "Am meritat" - Antena Sport

PSG a câştigat cu 2-1 meciul de pe terenul Barcelonei, din etapa a doua a grupei principale UEFA Champions League. După un început bun de partidă, Ferran Torres a deschis scorul pentru catalani, în minutul 19.
Aproape 20 de minute mai târziu, tânărul de 19 ani, Mayulu, a restabilit egalitatea, pentru ca lovitura de graţie să fie dată în minutul 90. Goncalo Ramos a marcat din centrarea lui Hakimi, iar deţinătoarea trofeului UEFA Champions League se întoarce cu toate cele trei puncte la Paris.
PSG, prima echipă care câştigăt trei meciuri la rând pe terenul Barcelonei
PSG a mers la Barcelona fără nume importante precum Marquinhos, Kvaratskhelia, Doue, Joao Neves sau proaspătul câştigător al Balonului de Aur, Ousmane Dembele. Chiar şi în aceste condiţii, echipa pregătită de Luis Enrique a obţinut victoria.
În urma acestui succes, PSG a stabilit un record pe plan european, devenind prima echipă care a câştigat trei meciuri la rând pe terenul Barcelonei. Seria a început în februarie 2021 şi a continuat în aprilie 2024. Ambele dueluri au fost câştigate cu 4-1 de PSG. A urmat apoi victoria de miercuri seară, cu 3-1.
Feb. 2021: Barcelona 1-4 PSG
April 2024: Barcelona 1-4 PSG
Oct. 2025: Barcelona 1-2 PSG
Luis Enrique, antrenorul celor de la PSG, s-a declarat extrem de mulţumit de prestaţia jucătorilor săi.
“Am jucat foarte bine. Începutul a fost dificil. Catalanii au avut posesia mingii. Primele 20 de minute au fost grele, am făcut greşeli. Dar după ce am marcat, am câştigat încredere şi am egalat înainte de pauză. Am fost superiori în repriza a doua, am meritat, ne-am creat ocazii, ne-am îmbunătăţit performanţa.
Sunt foarte mulţumit pentru că, indiferent de jucători, indiferent de probleme, suntem aici, la fel ca suporterii. Este o victorie importantă pentru că este întotdeauna foarte greu să joci împotriva Barcelonei”, a declarat Luis Enrique, potrivit marca.com.
