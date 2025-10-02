Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Măcinată de accidentări, PSG a stabilit un record impresionant cu Barcelona! Luis Enrique: "Am meritat" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Măcinată de accidentări, PSG a stabilit un record impresionant cu Barcelona! Luis Enrique: “Am meritat”

Măcinată de accidentări, PSG a stabilit un record impresionant cu Barcelona! Luis Enrique: “Am meritat”

Publicat: 2 octombrie 2025, 8:41

Comentarii
Măcinată de accidentări, PSG a stabilit un record impresionant cu Barcelona! Luis Enrique: Am meritat

Jucătorii de la PSG / Profimedia

PSG a câştigat cu 2-1 meciul de pe terenul Barcelonei, din etapa a doua a grupei principale UEFA Champions League. După un început bun de partidă, Ferran Torres a deschis scorul pentru catalani, în minutul 19.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aproape 20 de minute mai târziu, tânărul de 19 ani, Mayulu, a restabilit egalitatea, pentru ca lovitura de graţie să fie dată în minutul 90. Goncalo Ramos a marcat din centrarea lui Hakimi, iar deţinătoarea trofeului UEFA Champions League se întoarce cu toate cele trei puncte la Paris.

PSG, prima echipă care câştigăt trei meciuri la rând pe terenul Barcelonei

PSG a mers la Barcelona fără nume importante precum Marquinhos, Kvaratskhelia, Doue, Joao Neves sau proaspătul câştigător al Balonului de Aur, Ousmane Dembele. Chiar şi în aceste condiţii, echipa pregătită de Luis Enrique a obţinut victoria.

În urma acestui succes, PSG a stabilit un record pe plan european, devenind prima echipă care a câştigat trei meciuri la rând pe terenul Barcelonei. Seria a început în februarie 2021 şi a continuat în aprilie 2024. Ambele dueluri au fost câştigate cu 4-1 de PSG. A urmat apoi victoria de miercuri seară, cu 3-1.

Reclamă
Reclamă

Luis Enrique, antrenorul celor de la PSG, s-a declarat extrem de mulţumit de prestaţia jucătorilor săi.

“Am jucat foarte bine. Începutul a fost dificil. Catalanii au avut posesia mingii. Primele 20 de minute au fost grele, am făcut greşeli. Dar după ce am marcat, am câştigat încredere şi am egalat înainte de pauză. Am fost superiori în repriza a doua, am meritat, ne-am creat ocazii, ne-am îmbunătăţit performanţa.

Sunt foarte mulţumit pentru că, indiferent de jucători, indiferent de probleme, suntem aici, la fel ca suporterii. Este o victorie importantă pentru că este întotdeauna foarte greu să joci împotriva Barcelonei”, a declarat Luis Enrique, potrivit marca.com.

Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în ParlamentPropunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea"
Observator
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea"
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Fanatik.ro
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
8:13
Giorgio Contini a ironizat-o pe FCSB, după ce Gigi Becali a dezvăluit primul 11 pentru meciul cu Young Boys: “Aşa hotărâm”
0:19
Cum arată clasamentul din Champions League, după primele două etape! Surpriza de pe locul 6
23:59 1 oct.
Nota primită de Dennis Man, după ce a evoluat 73 de minute în Bayer Leverkusen – PSV
23:57 1 oct.
Barcelona – PSG 1-2. Parizienii, victorie obţinută în ultimul minut. Ploaie de goluri în minutul 90. Toate rezultatele
23:36 1 oct.
Mircea Lucescu, anunț îngrijorător cu privire la titularul naționalei: „Starea lui s-a înrăutățit”
23:04 1 oct.
Presa din Elveția pune presiune pe Young Boys, înaintea meciului cu FCSB: „Sunt deja cu spatele la zid”
Vezi toate știrile
1 Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj 2 Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: “Ăsta e adevărul” 3 Malcom Edjouma, anunţ despre viitorul său la FCSB, înaintea meciului cu Young Boys: “După, nu e problema mea” 4 FotoPrimele imagini cu Giorgios, fiul lui Ianis si al Elenei Hagi. Nepotul “Regelui” a fost botezat 5 Inter – Slavia 3-0. Echipa lui Cristi Chivu s-a distrat pe teren propriu. Galatasaray, victorie uriaşă cu Liverpool 6 FotoRadu Drăgușin și-a cerut iubita de soție! Cadrul romantic pregătit de fotbalistul român
Citește și
Cele mai citite
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”
Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut”
Doliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana PopescuDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu
Scandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaieScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie