Jose Mourinho nu se mai putea uita la meciurile lui Chelsea! Dezvăluirea făcută înaintea duelului direct: "A fost greu" - Antena Sport

Jose Mourinho nu se mai putea uita la meciurile lui Chelsea! Dezvăluirea făcută înaintea duelului direct: “A fost greu”

Publicat: 28 septembrie 2025, 18:35

Jose Mourinho, în timpul unui meci / Profimedia

Jose Mourinho, noul antrenor al celor de la Benfica, se pregăteşte de revenirea pe Stamford Bridge. Marţi seară, Benfica va juca la Londra, contra lui Chelsea, în etapa a doua a fazei principale UEFA Champions League.

Pentru a doua oară pe banca lui Benfica, “The Special One” revine şi în UEFA Champions League. Prima adversară va fi Chelsea, echipă la care portughezul a realizat perfomanţe incredibile.

Jose Mourinho, dezvăluire despre perioada dificilă a lui Chelsea: “A fost dificil pentru cineva care iubeşte clubul”

Jose Mourinho a făcut un scurt rezumat al ultimilor ani de la Chelsea. Echipa a trecut prin multe schimbări, după ce Abramovich a fost nevoit să vândă clubul. Portughezul l-a lăudat pe Enzo Maresca, pentru treaba pe care a făcut-o pe Stamford Bridge, dar a recunscut că i-a fost greu să urmărească echipa pe care o îndrăgeşte atât de mult în ulitmii ani:

“Chelsea. Echipa lui Abramovich, echipa mea, echipa pe care am construit-o împreună a fost una câștigătoare. Câștiga totul cu mine, pe urmă cu Ancelotti, Conte, sau Tuchel. Chelsea era o mașinărie. A urmat o schimbare cu investiții nebunești. A fost o perioadă de câțiva ani în care părea că au pierdut direcția. Prea mulți jucători, prea multe milioane cheltuite și fără o filosofie clară. A fost greu timp de câțiva ani, pentru cineva care iubește clubul.

Maresca a fost instalat, iar puzzle-ul a fost rezolvat pas cu pas. Chiar și Conference League este o competiție fantastică pentru un club în situația lui Chelsea. După, au plecat în Statele Unite și s-au întors cu trofeul, iar acum au o echipă bună. Știu că Chelsea e o echipă de top, cu jucători fantastici, un antrenor bun. Au pierdut și ei primul meci, deci au nevoie de puncte”, a declarat Jose Mourinho, potrivit dailymail.co.uk.

Benfica merge la Londra cu moralul ridicat. Înaintea meciului cu Chelsea, echipa lui Jose Mourinho a câştigat duelul cu Gil Vicente, scor 2-1, LIVE în AntenaPLAY.

