Jucătorii lui Liverpool, treziţi la 3 dimineaţa din cauza focurilor de artificii ale ultraşilor lui Galatasaray - Antena Sport

La Istanbul, jucătorii echipei Liverpool au fost treziţi în noaptea de luni spre marţi de artificiile fanilor Galatasaray în faţa hotelului lor, înaintea celui de-al doilea meci din Liga Campionilor de marţi seară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În timp ce se aflau la Istanbul pentru a înfrunta Galatasaray în Liga Campionilor marţi, somnul jucătorilor de la Liverpool a fost brusc întrerupt în jurul orei 3 dimineaţa.

Fanii turci, foc de artificii la hotelul unde au fost cazaţi jucătorii lui Liverpool

În faţa hotelului echipei engleze, suporterii Galatasaray s-au adunat şi au aprins un impresionant foc de artificii, care a luminat şi a răsunat în jurul clădirii.

THIS IS ISTANBUL. pic.twitter.com/YxCR7I3Frp

— Our Soul Gala (@OurSoul_Gala) September 30, 2025

Alexander Isak, Mo Salah, Florian Wirtz şi colegii lor au trebuit să se trezească în mijlocul nopţii, confruntaţi cu atmosfera electrizantă care îi aşteaptă la Rams Park, renumit pentru fervoarea şi zgomotul suporterilor săi.