L-a învins, dar îl invidiază! Pep Guardiola, dat pe spate de Antonio Conte: "Eu nu sunt la fel de capabil" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | L-a învins, dar îl invidiază! Pep Guardiola, dat pe spate de Antonio Conte: “Eu nu sunt la fel de capabil”

L-a învins, dar îl invidiază! Pep Guardiola, dat pe spate de Antonio Conte: “Eu nu sunt la fel de capabil”

Publicat: 19 septembrie 2025, 9:11

Antonio Conte şi Pep Guardiola / Profimedia

Pep Guardiola a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Antonio Conte, după ce Manchester City a învins-o pe Napoli, scor 2-0, în prima etapă a noului sezon din UEFA Champions League.

Partida de pe Etihad a fost influenţată decisiv de eliminarea lui Di Lorenzo din minutul 21. Cinci minute mai târziu, Kevin De Bruyne, cel care a revenit pentru prima oară la Manchester după transferul la Napoli, a fost schimbat de Antonio Conte, cel care a recunoscut la finalul meciului că nu avea altă variantă pentru a rezista în 10 oameni contra lui City.

Pep Guardiola şi-a scos pălăria în faţa lui Antonio Conte după City – Napoli 2-0: “Ştie multe lucruri. Cultura lor e extraordinară”

Chiar dacă Napoli nu a rezistat, Pep Guardiola a avut un discurs superb la adresa lui Antonio Conte şi a lăudat modul în care antrenorul italian şi-a pregătit echipa.

Guardiola a recunoscut că el nu este la fel de capabil precum Conte atunci când vine vorba de pregătirea fazei defensive, mai ales în inferioritate numerică:

“Antonio Conte ştie multe lucruri, iar eu nu sunt la fel de capabil precum el când vorba despre o prestaţie atât de puternică în apărare când eşti în 10 oameni. Au rămas concentraţi, au dublat. Cultura lor e extraordinară.

Nu am jucat un fotbal plictisitor, am încercat să marcăm goluri şi a fost mai uşor după ce am înscris. Suntem fericiţi pentru victorie, dar mai e mult de muncă în aceată competiţie”, a declarat Pep Guardiola, potrivit football-italia.net.

