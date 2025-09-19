Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antonio Conte, după ce l-a schimbat pe Kevin De Bruyne în Manchester City - Napoli 2-0: "Şi-a băgat dracul coada" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Antonio Conte, după ce l-a schimbat pe Kevin De Bruyne în Manchester City – Napoli 2-0: “Şi-a băgat dracul coada”

Antonio Conte, după ce l-a schimbat pe Kevin De Bruyne în Manchester City – Napoli 2-0: “Şi-a băgat dracul coada”

Publicat: 19 septembrie 2025, 8:31

Comentarii
Antonio Conte, după ce l-a schimbat pe Kevin De Bruyne în Manchester City – Napoli 2-0: Şi-a băgat dracul coada

Kevin De Bruyne şi Antonio Conte / Profimedia

Antonio Conte a fost de dezamăgit după ce a fost nevoit să îl scoată pe Kevin De Bruyne de pe teren, în minutul 26 al meciului Manchester City – Napoli, câştigat de cetăţeni cu 2-0. Revenit pe Etihad pentru prima oară după transferul la Napoli, belgianul nu s-a putut bucura prea mult de partidă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 21, campioana Italiei a rămas în 10 oameni, după faultul lui Di Lorenzo asupra lui Erling Haaland din postura de ultim apărător. În primă fază, Di Lorenzo a primit cartonaşul galben, dar acesta a fost chemat la monitorul VAR şi l-a eliminat pe fundaşul italian.

Antonio Conte şi-a cerut scuze după ce l-a schimbat pe Kevin De Bruyne: “Singurul lucru pe care l-am putut face”

Cinci minute mai târziu, Antonio Conte a fost nevoit să îl scoată de pe teren şi l-a introdus pe fundaşul Mathias Olivera. La finalul partidei, antrenorul italian a recunoscut că i-a părut rău că i-a luat şansa lui De Bruyne să evolueze un meci întreg pe stadionul echipei la care a scris istorie în ultimii 10 ani.

De asemenea, antrenorul italian a cerut mai multă maturitate din partea jucătorilor săi, fiind nemulţumit de modul în care Erling Haaland a marcat primul gol, asta după ce echipa sa făcea pressing în jumătatea adversă:

Reclamă
Reclamă

“Şi-a băgat dracul coada. A fost singurul lucru pe care l-am putut face în acel moment. Nu doar el a fost dezamăgit, pentru că l-am privat de bucuria de a juca pe fostul său stadion, ci şi eu, pentru că a trebuit să pierd un asemenea jucător.

Singurul lucru pe care îl puteam face în 10 oameni era să aşteptăm şi să plecăm pe contraatac, dar am primit un gol după o încercare de pressing avansat. Ne trebuie mai multă maturitate, trebuie să înţelegem mai bine aceste momente. Am fost generoşi în această partidă”, a declarat Antonio Conte, pentru sport.sky.it.

  • 422 de meciuri a jucat Kevin de Bruyne pentru Manchester City
  • 108 goluri şi 177 de pase de gol a reuşit belgianul în tricoul cetăţenilor
  • 17 trofee a câştigat De Bruyne pe Etihad
Tactica prin care bugetarii din administraţia locală vor să scape de concedieriTactica prin care bugetarii din administraţia locală vor să scape de concedieri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere
Observator
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină și surprize mari pentru ele
Fanatik.ro
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină și surprize mari pentru ele
8:35
Marcus Rashford, pe lista celor 9 jucători care şi-au trecut în cont dubla în prima etapă a Ligii Campionilor
8:00
Vi se par cursele de Formula 1 prea lungi? Analiza lui Adrian Georgescu
23:55 18 sept.
Newcastle – Barcelona 1-2 și Manchester City – Napoli 2-0! Toate rezultatele serii din Champions League
23:37 18 sept.
Sporting, demonstrație de forță în Champions League! Campioana din Liga Portugal, 3 goluri în 3 minute
23:26 18 sept.
Mesajul transmis de FRF, după moartea lui Florin Marin
23:20 18 sept.
Gigi Nețoiu, devastat de moartea lui Florin Marin: „Plâng de când am auzit”
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 3 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor 4 Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera 5 Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute 6 Elias Charalambous, ironic înainte de FC Botoşani – FCSB: “Dacă asta e dorinţa lui, ridic mâinile şi renunţ”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”