Antonio Conte, după ce l-a schimbat pe Kevin De Bruyne în Manchester City - Napoli 2-0: "Şi-a băgat dracul coada" - Antena Sport

Antonio Conte a fost de dezamăgit după ce a fost nevoit să îl scoată pe Kevin De Bruyne de pe teren, în minutul 26 al meciului Manchester City – Napoli, câştigat de cetăţeni cu 2-0. Revenit pe Etihad pentru prima oară după transferul la Napoli, belgianul nu s-a putut bucura prea mult de partidă.

În minutul 21, campioana Italiei a rămas în 10 oameni, după faultul lui Di Lorenzo asupra lui Erling Haaland din postura de ultim apărător. În primă fază, Di Lorenzo a primit cartonaşul galben, dar acesta a fost chemat la monitorul VAR şi l-a eliminat pe fundaşul italian.

Antonio Conte şi-a cerut scuze după ce l-a schimbat pe Kevin De Bruyne: “Singurul lucru pe care l-am putut face”

Cinci minute mai târziu, Antonio Conte a fost nevoit să îl scoată de pe teren şi l-a introdus pe fundaşul Mathias Olivera. La finalul partidei, antrenorul italian a recunoscut că i-a părut rău că i-a luat şansa lui De Bruyne să evolueze un meci întreg pe stadionul echipei la care a scris istorie în ultimii 10 ani.

De asemenea, antrenorul italian a cerut mai multă maturitate din partea jucătorilor săi, fiind nemulţumit de modul în care Erling Haaland a marcat primul gol, asta după ce echipa sa făcea pressing în jumătatea adversă: