Dennis Man, elogiat după o nouă prestație fabuloasă la PSV: „Va deveni din ce în ce mai bun și mai important” - Antena Sport

Dennis Man se află într-o formă de zile mari la PSV Eindhoven, după ce a fost cel mai bun de pe teren în victoria cu scorul de 5-2 cu Fortuna Sittard. Fotbalistul român a înscris și a dat și un assist în acest joc.

Chiar dacă începutul de sezon nu a fost unul ușor pentru jucătorul transferat de la Parma, analiștii s-au convins că acesta poate deveni în scurt timp un fotbalist vital pentru antrenorul Peter Bosz.

„Tot ce face Dennis Man este gândit”

După două etape fără gol marcat, Dennis Man a fost cel mai bun jucător de pe teren într-un meci de campionat pentru PSV Eindhoven. Românul a impresionat din nou prin evoluția sa și a fost lăudat de presa olandeză.

Mai mult decât atât, unul dintre analiștii danezi care s-au stabilit în Olanda, au vorbit la superlativ despre influența pozitivă adusă de Man în jocul echipei sale.

„El nu face doar ce-i trece prin cap. Tot ce face e gândit, lucru pe care nu prea mulți jucători îl fac. E talentat, rapid și agil. E un star în fotbalul românesc. Cred că este foarte greu pentru el să nu joace.