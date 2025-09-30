Pedri, declaraţie războinică înainte de Barcelona - PSG: "Noi suntem mai buni" - Antena Sport

Pedri nu s-a ferit de cuvinte înainte de Barcelona – PSG, meci din a doua etapă a fazei principale UEFA Champions League. Catalanii primesc vizita deţinătoarei trofeului şi a echipei pregătite de fostul antrenor al Barcelonei, Luis Enrique.
Ultima oară, cele două echipe s-au întâlnit în sferturile de finală din 2024, atunci când PSG a eliminat-o pe Barcelona.
Pedri, convins că Barcelona are o echipă mai bună decât PSG: “Va fi un meci mare şi un mare spectacol pentru toată lumea”
“PSG este una dintre cele mai bune echipe din lume, dar noi suntem mai buni”, a declarat mijlocaşul lui FC Barcelona, Pedri, marţi, cu o zi înaintea meciului din Liga Campionilor dintre cele două formaţii, relatează AFP.
“Este unul dintre cele mai frumoase meciuri pe care le putem juca în acest moment la nivel de club. PSG este una dintre cele mai bune echipe din lume, dar cred că noi suntem cea mai bună. Va fi un meci mare şi un mare spectacol pentru toată lumea”, a spus mijlocaşul Barcelonei într-o conferinţă de presă.
Metronomul blaugrana a asigurat că gigantul catalan vrea să-şi ia “revanşa”, la un an şi jumătate după eliminarea crudă din sferturile de finală ale Ligii Campionilor din aprilie 2024 (scor general 2-4).
El a mai spus că “preferă să joace împotriva unei echipe ca PSG, care vrea să aibă iniţiativa cu mingea şi nu să se închidă în apărare”, menţionând că le este mai uşor oamenilor lui Hansi Flick să “îşi creeze ocazii” în această configuraţie.
Antrenorul german, care a vorbit şi el în conferinţa de presă, a lăudat-o pe PSG, campioana Europei: “Nu vă voi spune nimic nou, PSG este cea mai bună echipă din sezonul trecut, o echipă de clasă mondială, cu jucători fantastici şi un antrenor excelent. Va fi o mare provocare pentru noi mâine.”
Şi, în ciuda numeroaselor absenţe de la parizieni (Dembele, Doue, Marquinhos, Kvaraţhelia…), Flick nu îşi vede echipa ca favorită. “Nu va fi un meci uşor, pentru că sunt o echipă căreia îi place să preseze sus, care vrea de asemenea să aibă controlul mingii, sunt foarte bine organizaţi, aşa că va trebui să fim la capacitate maximă de la începutul până la sfârşitul meciului”, a avertizat el.
