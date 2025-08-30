Programul complet al grupei principale din Champions League. Dueluri "de foc" încă din prima etapă - Antena Sport

UEFA a publicat programul complet al grupei principale din Champions League. Încă din prima etapă, se vor disputa partide “de foc” în cea mai importantă competiţie inter-cluburi din Europa.
Concret, duelurile Bayern – Chelsea, Liverpool – Atletico Madrid şi Manchester City – Napoli se vor disputa în prima rundă a grupei de Champions League.
Programul complet al grupei principale din Champions League
Totodată, UEFA a decis ca partidele din prima etapă să se dispute pe parcursul a trei zile, marţi (16 septembrie), miercuri (17 septembrie) şi joi (18 septembrie), urmând ca din etapa a doua, meciurile să se dispute doar în zilele de marţi şi miercuri.
Printre cele mai aşteptate partide se numără cele dintre Barcelona şi PSG (etapa a doua), Liverpool şi Real Madrid (etapa a patra) şi Real Madrid şi Manchester City (etapa a şasea).
Inter, echipa lui Cristi Chivu, se va duela cu Ajax în prima etapă din Champions League, în timp ce PSV, formaţie la care joacă Dennis Man, o va înfrunta pe Union St. Gilloise. Pafos, echipa lui Vlad Dragomir, va avea meci cu Olympiacos în prima rundă, iar Tottenham, trupa lui Radu Drăguşin, cu Villarreal.
Prima etapă din Champions League:
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The Champions League fixtures in full. pic.twitter.com/dokIXjGeKj
— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 30, 2025
Cristi Chivu a reacționat după ce Inter și-a aflat adversarii din grupa principală a Champions League
Cristi Chivu a venit cu un mesaj după tragerea la sorți a meciurilor din grupa principală de Champions League. Românul a reacționat, după ce Inter și-a aflat adversarele.