Programul complet al grupei principale din Champions League. Dueluri "de foc" încă din prima etapă - Antena Sport

UEFA a publicat programul complet al grupei principale din Champions League. Încă din prima etapă, se vor disputa partide “de foc” în cea mai importantă competiţie inter-cluburi din Europa.

Concret, duelurile Bayern – Chelsea, Liverpool – Atletico Madrid şi Manchester City – Napoli se vor disputa în prima rundă a grupei de Champions League.

Programul complet al grupei principale din Champions League

Totodată, UEFA a decis ca partidele din prima etapă să se dispute pe parcursul a trei zile, marţi (16 septembrie), miercuri (17 septembrie) şi joi (18 septembrie), urmând ca din etapa a doua, meciurile să se dispute doar în zilele de marţi şi miercuri.

Printre cele mai aşteptate partide se numără cele dintre Barcelona şi PSG (etapa a doua), Liverpool şi Real Madrid (etapa a patra) şi Real Madrid şi Manchester City (etapa a şasea).

Inter, echipa lui Cristi Chivu, se va duela cu Ajax în prima etapă din Champions League, în timp ce PSV, formaţie la care joacă Dennis Man, o va înfrunta pe Union St. Gilloise. Pafos, echipa lui Vlad Dragomir, va avea meci cu Olympiacos în prima rundă, iar Tottenham, trupa lui Radu Drăguşin, cu Villarreal.