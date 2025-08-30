Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Programul complet al grupei principale din Champions League. Dueluri "de foc" încă din prima etapă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Programul complet al grupei principale din Champions League. Dueluri “de foc” încă din prima etapă

Programul complet al grupei principale din Champions League. Dueluri “de foc” încă din prima etapă

Publicat: 30 august 2025, 14:19

Comentarii
Programul complet al grupei principale din Champions League. Dueluri de foc încă din prima etapă

Trofeul UEFA Champions League / Profimedia

UEFA a publicat programul complet al grupei principale din Champions League. Încă din prima etapă, se vor disputa partide “de foc” în cea mai importantă competiţie inter-cluburi din Europa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, duelurile Bayern – Chelsea, Liverpool – Atletico Madrid şi Manchester City – Napoli se vor disputa în prima rundă a grupei de Champions League.

Programul complet al grupei principale din Champions League

Totodată, UEFA a decis ca partidele din prima etapă să se dispute pe parcursul a trei zile, marţi (16 septembrie), miercuri (17 septembrie) şi joi (18 septembrie), urmând ca din etapa a doua, meciurile să se dispute doar în zilele de marţi şi miercuri.

Printre cele mai aşteptate partide se numără cele dintre Barcelona şi PSG (etapa a doua), Liverpool şi Real Madrid (etapa a patra) şi Real Madrid şi Manchester City (etapa a şasea).

Inter, echipa lui Cristi Chivu, se va duela cu Ajax în prima etapă din Champions League, în timp ce PSV, formaţie la care joacă Dennis Man, o va înfrunta pe Union St. Gilloise. Pafos, echipa lui Vlad Dragomir, va avea meci cu Olympiacos în prima rundă, iar Tottenham, trupa lui Radu Drăguşin, cu Villarreal.

Reclamă
Reclamă

Prima etapă din Champions League:

Prima etapă din Champions League
Prima etapă din Champions League

Cristi Chivu a reacționat după ce Inter și-a aflat adversarii din grupa principală a Champions League

Cristi Chivu a venit cu un mesaj după tragerea la sorți a meciurilor din grupa principală de Champions League. Românul a reacționat, după ce Inter și-a aflat adversarele.

Mai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapteMai multe județe intră în câteva ore sub alertă de furtuni puternice. Grindină și vijelii până duminică noapte
Reclamă

Cu Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty și Union SG se va duela echipa lui Cristi Chivu, în Champions League. După tragere, românul a asigurat că își dorește ca Inter să facă spectacol în Ligă.

„Champions League e o competiție importantă, prestigioasă, în care Inter vrea să fie din nou protagonistă.

Vom întâlni echipe de cel mai înalt nivel, toate foarte competitive, pe stadioane în care atmosfera va fi incredibilă. Sunt sigur că vom fi pregătiți să onorăm această competiție în cel mai bun mod posibil”, a spus Cristi Chivu, citat de site-ul oficial al lui Inter.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
Observator
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
Gigi Becali a vorbit despre transferuri după calificarea FCSB-ului în Europa League: “Louis Munteanu e prea valoros să nu îl iau”
Fanatik.ro
Gigi Becali a vorbit despre transferuri după calificarea FCSB-ului în Europa League: “Louis Munteanu e prea valoros să nu îl iau”
14:09
“Dacă patronul decide, niciodată nu voi spune nu”. Elias Charalambous aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB
13:32
Constantin Budescu, decisiv la debut. A marcat şi le-a adus victoria celor de la CS Tunari
13:30
VIDEOCalificările Marelui Premiu al Ţărilor de Jos, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY (15:45). Norris, cel mai rapid în antrenamente
13:08
Ce sfat i-a dat Mirel Rădoi lui Ştefan Baiaram, după convocarea în premieră la naţională: “Mândrie mai mare nu există”
12:47
Andrei Coubiş semnează cu noua echipă, după ce a refuzat-o pe Dinamo. Prima reacţie după transfer
12:19
Sârbii, în culmea fericirii după ce Steaua Roşie Belgrad a picat cu FCSB în Europa League: “Să jucăm cât mai repede”
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League 4 Gigi Becali a făcut un anunţ după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Din respect pentru fani” 5 Câți bani și câte puncte a câștigat Jaqueline Cristian după calificarea în turul 3 de la US Open 2025? 6 Gigi Becali are un nou favorit după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League: “A fost numărul 1”
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”