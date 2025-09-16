Ratare uluitoare în Liga Campionilor. Colegul lui Dennis Man de la PSV avea poarta goală în față - Antena Sport

Una dintre cele două partide care au dat startul în noul sezon de Liga Campionilor a fost marcată de o ratare monumentală. În duelul dintre PSV Einhoven și Royal Union Saint-Gilloise, un jucător al olandezilor nu a putut împinge mingea din fața porții goale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acțiunea s-a petrecut la scorul de 2-0 pentru belgieni, astfel că un gol ar fi relansat partida care are loc pe terenul campioanei batave.

Ratarea monumentală a colegului lui Dennis Man

În minutul 55 al partidei de pe Philips Stadion, Sergino Dest i-a pasat bine lui Guus Til, care l-a văzut în fața porții pe Ismael Saibari. Olandezul și-a servit colegul cu o pasă perfectă, însă marocanul nu și-a calculat bine pașii și a oferit încă din prima etapă o fază care se va înscrie pentru titlul de “ratarea sezonului” în Liga Campionilor.

Dennis Man, unul dintre românii angrenați în acest sezon de Liga Campionilor, a fost introdus în teren în minutul 81.