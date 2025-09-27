Jose Mourinho nu s-a abținut: "Nu e Benfica pe care ne-o dorim". Cuvintele pe care l-a repetat obsesiv - Antena Sport

Închide meniul
Jose Mourinho nu s-a abținut: “Nu e Benfica pe care ne-o dorim”. Cuvintele pe care l-a repetat obsesiv

Andrei Nicolae Publicat: 27 septembrie 2025, 11:45

Jose Mourinho, în timpul unui meci al Benficăi / Profimedia

Jose Mourinho nu s-a ferit să vorbească în termeni negativi despre echipa sa, deși Benfica s-a impus în meciul de pe teren propriu contra lui Gil Vicente, scor 2-1. “The Special One” a vorbit despre lipsa de identitate a elevilor săi, dar și despre motivul prestației sub așteptările sale.

După victoria de pe Estadio Da Luz, Benfica a urcat provizoriu pe locul 2 în Liga Portugal, competiție transmisă exclusiv în AntenaPLAY.

Verdictul lui Jose Mourinho, după ultima victorie a Benficăi

Legendarul antrenor este de părere că programul extrem de aglomerat al echipei sale a condus la o epuizare, aceasta fiind cauza pentru jocul modest al elevilor săi. În ultimele șase zile, Benfica a jucat trei meciuri în campionat, prin prisma meciului restant pe care a trebuit să îl dispute în mijlocul săptămânii contra lui Rio Ave.De altfel, cuvântul “epuizată” și alte derivate au fost repetate încontinuu de cel poreclit “The Special One”.

Per total, nu este Benfica pe care ne-o dorim, Benfica era despre efort, dedicare și sacrificiu. Echipa este epuizată, această serie de trei meciuri e epuizantă, iar jucătorii sunt epuizați. Gil este o echipă grozavă, dar aceste echipe au o săptămână să pregătească meciurile, să se odihnească, să pregătească detalii, să ne surprindă la fazele fixe.

În momentul de față, echipei îi lipsește identitatea, stă într-o zonă gri între ideile antrenorului precedent și ale mele. Sunt contradicții care sunt greu de depășit fără mult timp de muncă, pe care noi nu îl avem“, a spus tehnicianul de 62 de ani, potrivit abola.pt.

Pentru Jose Mourinho urmează un meci special, deplasarea pe Stamford Bridge pentru duelul cu Chelsea din Liga Campionilor. La Londra, portughezul a cucerit două titluri, o Cupă a Angliei, trei Cupe ale Ligii și o Supercupă a Angliei.

