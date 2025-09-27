Jose Mourinho nu s-a abținut: "Nu e Benfica pe care ne-o dorim". Cuvintele pe care l-a repetat obsesiv - Antena Sport

Jose Mourinho nu s-a ferit să vorbească în termeni negativi despre echipa sa, deși Benfica s-a impus în meciul de pe teren propriu contra lui Gil Vicente, scor 2-1. “The Special One” a vorbit despre lipsa de identitate a elevilor săi, dar și despre motivul prestației sub așteptările sale.
Verdictul lui Jose Mourinho, după ultima victorie a Benficăi
Legendarul antrenor este de părere că programul extrem de aglomerat al echipei sale a condus la o epuizare, aceasta fiind cauza pentru jocul modest al elevilor săi. În ultimele șase zile, Benfica a jucat trei meciuri în campionat, prin prisma meciului restant pe care a trebuit să îl dispute în mijlocul săptămânii contra lui Rio Ave.De altfel, cuvântul “epuizată” și alte derivate au fost repetate încontinuu de cel poreclit “The Special One”.
În plus, portughezul a vorbit și despre tranziția pe care o suportă jucătorii săi odată cu plecarea lui Bruno Lage și venirea sa.
“Per total, nu este Benfica pe care ne-o dorim, Benfica era despre efort, dedicare și sacrificiu. Echipa este epuizată, această serie de trei meciuri e epuizantă, iar jucătorii sunt epuizați. Gil este o echipă grozavă, dar aceste echipe au o săptămână să pregătească meciurile, să se odihnească, să pregătească detalii, să ne surprindă la fazele fixe.
În momentul de față, echipei îi lipsește identitatea, stă într-o zonă gri între ideile antrenorului precedent și ale mele. Sunt contradicții care sunt greu de depășit fără mult timp de muncă, pe care noi nu îl avem“, a spus tehnicianul de 62 de ani, potrivit abola.pt.
Pentru Jose Mourinho urmează un meci special, deplasarea pe Stamford Bridge pentru duelul cu Chelsea din Liga Campionilor. La Londra, portughezul a cucerit două titluri, o Cupă a Angliei, trei Cupe ale Ligii și o Supercupă a Angliei.
