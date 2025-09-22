Motivul pentru care Jose Mourinho a accepat să o antreneze pe Benfica: "Este o mare oportunitate" - Antena Sport

Antrenorul Jose Mourinho a declarat luni că ar câştiga mai mult dacă ar sta acasă decât fiind pe banca echipei de fotbal Benfica Lisabona, dar a menţionat că a fost de acord să antreneze formaţia portugheză pentru a se testa, deoarece îi place “să-şi asume riscuri”, scrie EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Dacă aş sta acasă până în iunie, aş câştiga mai mult decât dacă lucrând pentru Benfica (…). Nici măcar nu poţi spune că am aici un mare câştig; sunt aici în pierdere”, a declarat Mourinho în conferinţa de presă dinaintea meciului de marţi împotriva lui Rio Ave din campionatul portughez. Meciurile din Liga Portugal se văd LIVE în AntenaPLAY.

De ce a acceptat Jose Mourinho să o antreneze pe Benfica

Cu toate acestea, el a acceptat oferta clubului din Lisabona pentru că “îi place să muncească mult” şi i-a lipsit să joace pentru titlu, lucru pe care şi-a amintit că nu a putut să-l facă în perioadele petrecute la AS Roma şi la clubul turc Fenerbahce, notează agerpres.ro.

“Aceasta este o mare oportunitate pentru mine ca antrenor şi ca persoană”, a subliniat Mourinho. “Să fiu acasă nu este ceva obişnuit pentru mine. Să mă testez, să-mi asum riscuri, să fiu supus victoriei, înfrângerii, acestea sunt lucruri care mă hrănesc”, a punctat acesta.

Mourinho a preluat conducerea echipei Benfica săptămâna trecută, înlocuindu-l pe Bruno Lage, care a fost demis după ce a pierdut cu 2-3 în faţa echipei Qarabag din Azerbaidjan în Liga Campionilor.