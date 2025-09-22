Motivul pentru care Jose Mourinho a accepat să o antreneze pe Benfica: "Este o mare oportunitate" - Antena Sport

Închide meniul
Motivul pentru care Jose Mourinho a acceptat să o antreneze pe Benfica: "Este o mare oportunitate"

Motivul pentru care Jose Mourinho a acceptat să o antreneze pe Benfica: "Este o mare oportunitate"

Motivul pentru care Jose Mourinho a accepat să o antreneze pe Benfica: “Este o mare oportunitate”

Alex Ioniță Publicat: 22 septembrie 2025, 19:25

Comentarii
Motivul pentru care Jose Mourinho a accepat să o antreneze pe Benfica: Este o mare oportunitate

Profimedia

Antrenorul Jose Mourinho a declarat luni că ar câştiga mai mult dacă ar sta acasă decât fiind pe banca echipei de fotbal Benfica Lisabona, dar a menţionat că a fost de acord să antreneze formaţia portugheză pentru a se testa, deoarece îi place “să-şi asume riscuri”, scrie EFE.

“Dacă aş sta acasă până în iunie, aş câştiga mai mult decât dacă lucrând pentru Benfica (…). Nici măcar nu poţi spune că am aici un mare câştig; sunt aici în pierdere”, a declarat Mourinho în conferinţa de presă dinaintea meciului de marţi împotriva lui Rio Ave din campionatul portughez. Meciurile din Liga Portugal se văd LIVE în AntenaPLAY.

De ce a acceptat Jose Mourinho să o antreneze pe Benfica

Cu toate acestea, el a acceptat oferta clubului din Lisabona pentru că “îi place să muncească mult” şi i-a lipsit să joace pentru titlu, lucru pe care şi-a amintit că nu a putut să-l facă în perioadele petrecute la AS Roma şi la clubul turc Fenerbahce, notează agerpres.ro.

“Aceasta este o mare oportunitate pentru mine ca antrenor şi ca persoană”, a subliniat Mourinho. “Să fiu acasă nu este ceva obişnuit pentru mine. Să mă testez, să-mi asum riscuri, să fiu supus victoriei, înfrângerii, acestea sunt lucruri care mă hrănesc”, a punctat acesta.

Mourinho a preluat conducerea echipei Benfica săptămâna trecută, înlocuindu-l pe Bruno Lage, care a fost demis după ce a pierdut cu 2-3 în faţa echipei Qarabag din Azerbaidjan în Liga Campionilor.

Mourinho, în vârstă de 62 de ani, a semnat un contract până la sfârşitul sezonului 2026/2027, iar în primul său meci ca antrenor, a învins AVS Villa das Aves cu 3-0, sâmbătă.

Comentarii


1 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 2 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 3 „E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 4 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 5 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 6 Zeljko Kopic a anunțat absenții pentru Dinamo – Farul. Ce a spus croatul despre criza de la FCSB
