OFICIAL | A fost demis deşi e la doar 3 puncte în spatele liderului PSG! - Antena Sport

Gruparea AS Monaco a anunţat, vineri, că l-a demis pe antrenorul Adi Hutter în urma unei serii de rezultate slabe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul în vârstă de 55 de ani a fost numit în iulie 2023, după ce anterior a antrenat echipele Borussia Monchengladbach şi Eintracht Frankfurt.

OFICIAL | Adi Hutter, demis de AS Monaco

După ce a terminat în primele trei locuri în Ligue 1 în ultimele două sezoane, clubul a avut un început slab în campania 2025-26 şi a câştigat doar unul dintre ultimele cinci meciuri în toate competiţiile.

„Clubul doreşte să le mulţumească lui Adi şi staffului său pentru munca şi dedicarea faţă de AS Monaco şi le urează toate cele bune pentru viitor”, se arată într-un comunicat al clubului Monaco.

Hutter părăseşte Stade Louis II lăsând echipa pe locul cinci în clasament, la trei puncte de liderul Paris St-Germain.