Cota uriaşă pe care o are România pentru câştigarea Grupei H şi calificarea la World Cup 2026 - Antena Sport

România are nevoie de un miracol pentru a mai obţine locul 1 în Grupa H şi automat calificarea la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena.

Cel puţin aşa consideră specialiştii, care oferă noi cote pentru Grupa H, după ultimele două jocuri disputate, Austria – Cipru 1-0 şi San Marino – Bosnia 0-6.

România are cotă 15.00 pentru calificarea la World Cup 2026 din preliminarii

Astfel, România are o cocă de 15.00 pentru obţinerea locului 1. Austria rămâne favorita bookmakerilor, care i-au oferit o cotă de 1.28. Bosnia e pe 2, cu o cotă de 3.50. De asemenea, tricolorii au o cotă de 3.00 pentru a termina pe unul dintre primele două locuri.

Imediat după tragerea la sorţi a grupei pentru calificare la World Cup 2026, România era cotată cu şansa a doua de către specialişti (cotă 3.25). Prima era tot Austria, cu o cotă de 1.65, iar Bosnia era pe 3 la acest capitol (6.00).

În acest moment, România are o cotă de 500.00 pentru câştigarea trofeului suprem. Favoritele sunt considerate Brazilia (7.00), Spania (7.00), Franţa (8.00), Anglia (8.50), Argentina (10.00) şi Portugalia (10.00).