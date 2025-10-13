David Alaba, starul Austriei, n-a suportat eşecul în faţa României: "O asemenea înfrângere nu este permisă" - Antena Sport

Închide meniul
David Alaba, starul Austriei, n-a suportat eşecul în faţa României: “O asemenea înfrângere nu este permisă”

Publicat: 13 octombrie 2025, 10:01

David Alaba, în timpul meciului România - Austria 1-0 - Sport Pictures

David Alaba, starul lui Real Madrid, a vorbit despre eşecul dramatic al Austriei, 0-1 pe Arena Naţională, contra României. Selecţionata lui Ralf Rangnick a fost învinsă în al cincilea minut al prelungirilor, după golul marcat de Virgil Ghiţă.

Austriecii au pierdut un punct extrem de important în ecuaţia calificării directe la World Cup 2026, dar rămân pe primul loc, cu 15 puncte, la două lungimi de Bosnia şi la cinci puncte de România, cu două meciuri rămase de disputat.

David Alaba, după România – Austria 1-0: “O asemenea înfrângere nu este permisă”

“A fost un meci foarte complicat. România a făcut o treabă bună, încă din primul minut. Cred că ne-am apărat foarte bine ca echipă. Cu ce calitate avem, o asemenea înfrângere nu este permisă. La ce experienţă avem, ar fi trebuit să ne întoarcem acasă cu acel 0-0.

(n.r. – Crezi că România poate ajunge la World Cup? Da, e o echipă care are calitate, asta a arătat azi. Dar obiectivul nostru e să ajungem la World Cup”, a spus David Alaba, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Starul Austriei, reacție dură după înfrângerea cu România

Starul Austriei, Marcel Sabitzer (31 de ani), a oferit o reacție dură după eșecul cu România, scor 0-1, din preliminariile World Cup 2026. Mijlocașul de la Borussia Dortmund a declarat că „tricolorii” nu mai voiau să mai câștige, atunci când a venit golul victoriei.

Sabitzer s-a declarat extrem de dezamăgit după primul eșec suferit de austrieci în această campanie preliminară. Mijlocașul austriac a subliniat că, după părerea lui, „tricolorii” nu au fost superiori în partida de pe Arena Națională.

„Românii nici măcar nu mai voiau să câștige meciul. Am ținut mingea două-trei minute și apoi am pierdut-o. N-aveam voie. N-a fost cel mai bun meci al nostru, dar ne-am fi mulțumit cu 0-0.

Am simțit că am fost mai buni în repriza a doua, dar am pierdut mingea mult. Suntem dezamăgiți, dar încă avem totul în mâinile noastre.

Suntem conștienți că n-aveam voie să pierdem, dar asta nu ne va descuraja. Vom da 100% din nou în următoarele două meciuri și sunt convins că ne putem califica”, a declarat Marcel Sabitzer, conform skysportaustria.at.

Rezumat România – Austria 1-0

