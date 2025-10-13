David Alaba, starul Austriei, n-a suportat eşecul în faţa României: "O asemenea înfrângere nu este permisă" - Antena Sport

David Alaba, starul lui Real Madrid, a vorbit despre eşecul dramatic al Austriei, 0-1 pe Arena Naţională, contra României. Selecţionata lui Ralf Rangnick a fost învinsă în al cincilea minut al prelungirilor, după golul marcat de Virgil Ghiţă.

Austriecii au pierdut un punct extrem de important în ecuaţia calificării directe la World Cup 2026, dar rămân pe primul loc, cu 15 puncte, la două lungimi de Bosnia şi la cinci puncte de România, cu două meciuri rămase de disputat.

David Alaba, după România – Austria 1-0: “O asemenea înfrângere nu este permisă”

“A fost un meci foarte complicat. România a făcut o treabă bună, încă din primul minut. Cred că ne-am apărat foarte bine ca echipă. Cu ce calitate avem, o asemenea înfrângere nu este permisă. La ce experienţă avem, ar fi trebuit să ne întoarcem acasă cu acel 0-0.

(n.r. – Crezi că România poate ajunge la World Cup? Da, e o echipă care are calitate, asta a arătat azi. Dar obiectivul nostru e să ajungem la World Cup”, a spus David Alaba, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Starul Austriei, reacție dură după înfrângerea cu România

Starul Austriei, Marcel Sabitzer (31 de ani), a oferit o reacție dură după eșecul cu România, scor 0-1, din preliminariile World Cup 2026. Mijlocașul de la Borussia Dortmund a declarat că „tricolorii” nu mai voiau să mai câștige, atunci când a venit golul victoriei.