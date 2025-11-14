De ce scor uriaş are nevoie Italia pentru a se califica la World Cup 2026. Toate calculele înaintea meciului cu Norvegia - Antena Sport

Specialiştii au făcut toate calculele şi au dezvăluit de ce scor uriaş are nevoie Italia pentru a se califica la World Cup 2026. Italienii, de patru ori campioni mondiali, traversează un moment delicat.
Italia ocupă locul secund în Grupa I, cu 18 puncte, la trei puncte distanţă de liderul Norvegia. Cele două naţionale se vor duela în ultimul meci din grupă, meci care se va disputa duminică, de la 21:45, pe San Siro.
De ce scor uriaş are nevoie Italia pentru a se califica la World Cup 2026
Primul criteriu de departajare în preliminarii este golaverajul, în cazul egalităţii de puncte. Norvegia a marcat pe bandă rulantă în cele şapte meciuri deja jucate în grupă, având un golaveraj de +29. Italia, de cealaltă parte, are un golaveraj de +12.
În acest context, Italia are nevoie de o victorie cu 9-0 în faţa Norvegiei pentru a se califica direct la World Cup 2026. În ultimele meciuri disputate, italienii au învins Moldova, în deplasare, cu scorul de 2-0, în timp ce norvegienii au dat recital pe teren propriu cu Estonia, scor 4-1.
Conform celor de la Football Meets Data, Norvegia este cotată cu şanse de 100% pentru a se califica direct la World Cup 2026, specialiştii considerând imposibil scenariul în care Italia s-ar impune cu scorul uluitor de 9-0. În cele 10.000 de simulări efectuate de cei menţionaţi anterior, norvegienii obţin de fiecare dată biletele pentru turneul final de anul viitor, în detrimentul Italiei.
În acest context, Italia ar urma să încheie grupa preliminară pe locul secund şi să meargă la baraj, acolo unde se va afla în prima urnă. După rezultatele înregistrate în preliminarii până pe 13 noiembrie, posibilele adversare ale italienilor ar putea fi România, Ţara Galilor, Suedia sau Irlanda de Nord.
Italia a jucat baraj pentru calificarea la World Cup şi în 2018, cât şi în 2022. În urmă cu şapte ani, Squadra Azzura a fost învinsă de Suedia, iar patru ani mai târziu, italienii erau eliminaţi de Macedonia de Nord.
- Kylian Mbappe, peste Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Capitolul la care francezul a întrecut cele două legende
- “Devine frustrat”. Ce a spus selecționerul Portugaliei după gestul care i-a adus eliminarea lui Cristiano Ronaldo
- Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc
- Surpriză în preliminariile pentru Cupa Mondială. Naționala dinamovistului Devis Epassy, OUT de la baraj
- Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu