Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce a primit roșu pentru un gest golănesc în meciul cu Irlanda - Antena Sport

Cristiano Ronaldo nu va juca pentru naționala Portugaliei, în ultimul meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor. Starul celor de la Al-Nassr a fost eliminat direct în jocul contra Irlandei și va fi suspendat pentru disputa cu Armenia.
Din acest motiv, jucătorul în vârstă de 40 de ani a cerut Federației Portugheze de Fotbal să părăsească cantonamentul, acesta urmând să revină în Arabia Saudită.
Cristiano Ronaldo a plecat din cantonamentul Portugaliei
Cristiano Ronaldo nu a terminat pe teren meciul dintre Irlanda și Portugalia. Atacantul de 40 de ani care evoluează pentru Al-Nassr l-a lovit cu cotul pe O’Shea, iar centralul i-a arătat cartonașul roșu, după ce a consultat imaginile la monitorul VAR.
Pentru că nu va putea fi pe teren la jocul contra Armeniei, acesta a solicitat permisiunea Federației de a pleca din cantonamentul echipei naționale, lucru care s-a și întâmplat.
În mod normal, Portugalia nu ar avea cum să rateze calificarea directă la Mondial, iar asta ar putea fi o problemă pentru lusitan, care riscă o suspendare mai mare, după gestul golănesc din jocul cu Irlanda.
