Dominik Szoboszlai, la pământ după ce Ungaria a ratat World Cup 2026! Starul lui Liverpool abia şi-a găsit cuvintele - Antena Sport

Dominik Szoboszlai, starul lui Liverpool, şi-a găsit cu greu cuvintele după ce Ungaria a ratat orice şansă de a mai ajunge la World Cup 2026. Irlanda a câştigat cu 3-2 meciul de la Budapesta, graţie unui gol marcat în minutul 90+5.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Irlanda a trecut astfel pe locul al doilea şi va merge la baraj, în timp de Ungaria rămâne pe locul 3 şi va urmări turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic la televizor.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Dominik Szoboszlai, devastat după ce Ungaria a ratat şi World Cup 2026

Dominik Szoboszlai, cel mai bun jucător al ungurilor şi starul lui Liverpool, a fost extrem de afectat la finalul meciului de pe Puskas Arena. El a avut puterea, în lacrimi, să se ducă la fanii unguri, după care a vorbit cu presa, acolo unde şi-a găsit cu greu cuvintele.

Vedeta de pe Anfield a răspuns extrem de scurt la întrebarea: “Cât de mult doare acest rezultat?”. Răspunsul lui Szoboszlai a fost simplu: “Foarte mult”.

“Este nedrept fotbalul uneori?”, a fost următoarea întrebare a reporterului maghiar, la care Szoboszlai a răspuns: “Aşa se pare”, a mai spus vedeta lui Liverpool, potrivit Nemzeti Sport.