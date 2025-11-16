Dominik Szoboszlai, la pământ după ce Ungaria a ratat World Cup 2026! Starul lui Liverpool abia şi-a găsit cuvintele - Antena Sport

Închide meniul
Dominik Szoboszlai, la pământ după ce Ungaria a ratat World Cup 2026! Starul lui Liverpool abia şi-a găsit cuvintele

Publicat: 16 noiembrie 2025, 18:58

Dominik Szoboszlai / Profimedia

Dominik Szoboszlai, starul lui Liverpool, şi-a găsit cu greu cuvintele după ce Ungaria a ratat orice şansă de a mai ajunge la World Cup 2026. Irlanda a câştigat cu 3-2 meciul de la Budapesta, graţie unui gol marcat în minutul 90+5.

Irlanda a trecut astfel pe locul al doilea şi va merge la baraj, în timp de Ungaria rămâne pe locul 3 şi va urmări turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic la televizor.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Dominik Szoboszlai, devastat după ce Ungaria a ratat şi World Cup 2026

Dominik Szoboszlai, cel mai bun jucător al ungurilor şi starul lui Liverpool, a fost extrem de afectat la finalul meciului de pe Puskas Arena. El a avut puterea, în lacrimi, să se ducă la fanii unguri, după care a vorbit cu presa, acolo unde şi-a găsit cu greu cuvintele.

Vedeta de pe Anfield a răspuns extrem de scurt la întrebarea: “Cât de mult doare acest rezultat?”. Răspunsul lui Szoboszlai a fost simplu: “Foarte mult”.

“Este nedrept fotbalul uneori?”, a fost următoarea întrebare a reporterului maghiar, la care Szoboszlai a răspuns: “Aşa se pare”, a mai spus vedeta lui Liverpool, potrivit Nemzeti Sport.

Pentru Ungaria, acesta va fi al zecelea turneu final de Campionat Mondial de la care va lipsi.

Troy Parrott a reușit o triplă de senzație în acest meci, iar reușita decisivă a venit în al șaselea minut de prelungire. Astfel, șansele Ungariei de a merge la Cupa Mondială au dispărut, în cel mai dramatic mod posibil.

Presa maghiară a reacționat imediat după eșecul suferit de echipa națională la Budapesta: „În minutul 96 a venit drama, visele noastre au fost spulberate”, au scris cei de la nemzetisport.hu.

„Echipa noastră a terminat pe locul trei în Grupa F, deci nu va fi în play-off, așa că va rata Cupa Mondială – pentru a zecea oară consecutiv”, a adăugat sursa citată.

