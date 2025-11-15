Edin Dzeko, mesaj de mobilizare înaintea meciului cu România: „Să încerce să bucure națiunea” - Antena Sport

Închide meniul
Edin Dzeko, mesaj de mobilizare înaintea meciului cu România: „Să încerce să bucure națiunea”

Daniel Işvanca Publicat: 15 noiembrie 2025, 19:35

Bosnia – România ar putea fi un meci crucial pentru calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor, însă asta depinde și de rezultatul partidei dintre Cipru și Austria.

Edin Dzeko va fi principalul pericol pentru poarta apărată de Ionuț Radu, iar atacantul a transmis și la conferința de presă că speră la repetarea rezultatului de la București.

Edin Dzeko, motivat înaintea meciului cu România

Duelul de la Zenica se anunță unul „încins” din toate punctele de vedere, măsurile de securitate fiind extrem de riguroase, din cauza suporterilor bosniaci.

Cu puțin timp înaintea partidei, Edin Dzeko a lansat un mesaj de mobilizare pentru coechipierii săi, în încercarea de a-i motiva pentru a lua toate cele trei puncte.

„Toate dilemele și problemele, cele de pe teren sau din afara lui, devin neimportante în această seară. Dragonii trebuie să joace ca unul singur, să lase pe teren și ultima fărâmă de energie și să încerce încă o dată să bucure națiunea”, a scris Edin Dzeko înaintea partidei.

