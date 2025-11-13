Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Erling Haaland a reuşit o "dublă" în Norvegia - Estonia şi a atins o bornă uluitoare! - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Erling Haaland a reuşit o “dublă” în Norvegia – Estonia şi a atins o bornă uluitoare!

Erling Haaland a reuşit o “dublă” în Norvegia – Estonia şi a atins o bornă uluitoare!

Bogdan Stănescu Publicat: 13 noiembrie 2025, 20:28

Comentarii
Erling Haaland a reuşit o dublă în Norvegia – Estonia şi a atins o bornă uluitoare!

Erling Haaland se bucură după un gol marcat în meciul cu Estonia / Profimedia Images

Erling Haaland a reuşit o “dublă” în meciul Norvegia – Estonia. Atacantul a înscris în minutele 56 şi 62. Haaland a ajuns la 30 de goluri în acest sezon, în toate competiţiile. Estonia a intrat la cabine la egalitate, 0-0, dar s-a prăbuşit după pauză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de “dubla” lui Haaland, a reuşit o “dublă” şi Alexander Sorloth. Acesta a marcat în minutele 50 şi 52. Estonienii au primit 4 goluri în mai puţin de 20 de minute. Robi Saarma a marcat şi el pentru estonieni în minutul 64.

Erling Haaland, 30 de goluri în toate competiţiile în acest sezon! 14 goluri în 7 meciuri în preliminarii

Cu “dubla” din meciul cu Estonia, Haaland a atins borna uluitoare de 30 de goluri marcate în toate competiţiile în acest sezon. Erling Haaland are cifre fabuloase şi în preliminariile World Cup: 14 goluri în 7 partide disputate. Norvegianul a reuşit şi 2 assist-uri în preliminarii.

Haaland a marcat în ultimele 4 meciuri în care a jucat, în toate competiţiile. În campionat, în Manchester City – Bournemouth 3-1, a reuşit o “dublă”. A înscris mai apoi în meciul Manchester City – Borussia Dortmund 4-1, din UEFA Champions League şi în victoria cu 3-0 pentru City în campionat, cu Liverpool.

Haaland are 53 de goluri în 47 de meciuri jucate pentru naţionala Norvegiei.

Reclamă
Reclamă

 

 

Câte mii de lei trimit acasă, lună de lună, angajaţii nepalezi din RomâniaCâte mii de lei trimit acasă, lună de lună, angajaţii nepalezi din România
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce salarii câştigă românii cu 2 joburi. Alina s-a întors din străinătate şi acum are 3 servicii
Observator
Ce salarii câştigă românii cu 2 joburi. Alina s-a întors din străinătate şi acum are 3 servicii
Ce se întâmplă în viața lui Cristi Tănase după ce a depus actele de divorț. E anunțul momentului
Fanatik.ro
Ce se întâmplă în viața lui Cristi Tănase după ce a depus actele de divorț. E anunțul momentului
21:51
FotoTricolorii au ajuns la Zenica, unde vor juca meciul crucial cu Bosnia! Cum arată hotelul în care au fost cazaţi
21:45
LIVE SCOREFranţa – Ucraina, Irlanda – Portugalia şi Anglia – Serbia se joacă ACUM. Armenia – Ungaria 0-1. Rezultatele zilei
21:42
Cosmin Olăroiu, şanse minime de calificare la World Cup 2026! Arabii au explodat: “Un antrenor terminat”
21:19
VideoJurnal Antena Sport | Radu Drăguşin e convins că România va învinge Bosnia şi San Marino
21:11
Tony da Silva, dat afară de la Poli Iaşi: “Pe cale amiabilă!” Tehnicianul refuză să semneze şi cere 25.000 de euro
20:09
FCSB se mai şi refuză. Primul transfer ratat de Gigi Becali: “Nu este de vânzare”
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație 3 Amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea și-a aflat și pedeapsa de la Disciplină. Cât stă suspendat 4 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express 5 FotoA murit Horia Moculescu! Compozitorul era mare fan FCSB şi i-a ţinut partea lui Becali în conflictul cu armata 6 Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!