Erling Haaland a reuşit o "dublă" în Norvegia - Estonia şi a atins o bornă uluitoare! - Antena Sport

Erling Haaland a reuşit o “dublă” în meciul Norvegia – Estonia. Atacantul a înscris în minutele 56 şi 62. Haaland a ajuns la 30 de goluri în acest sezon, în toate competiţiile. Estonia a intrat la cabine la egalitate, 0-0, dar s-a prăbuşit după pauză.
Înainte de “dubla” lui Haaland, a reuşit o “dublă” şi Alexander Sorloth. Acesta a marcat în minutele 50 şi 52. Estonienii au primit 4 goluri în mai puţin de 20 de minute. Robi Saarma a marcat şi el pentru estonieni în minutul 64.
Erling Haaland, 30 de goluri în toate competiţiile în acest sezon! 14 goluri în 7 meciuri în preliminarii
Cu “dubla” din meciul cu Estonia, Haaland a atins borna uluitoare de 30 de goluri marcate în toate competiţiile în acest sezon. Erling Haaland are cifre fabuloase şi în preliminariile World Cup: 14 goluri în 7 partide disputate. Norvegianul a reuşit şi 2 assist-uri în preliminarii.
Haaland a marcat în ultimele 4 meciuri în care a jucat, în toate competiţiile. În campionat, în Manchester City – Bournemouth 3-1, a reuşit o “dublă”. A înscris mai apoi în meciul Manchester City – Borussia Dortmund 4-1, din UEFA Champions League şi în victoria cu 3-0 pentru City în campionat, cu Liverpool.
Haaland are 53 de goluri în 47 de meciuri jucate pentru naţionala Norvegiei.
🤖🇳🇴 Erling Haaland reaches 30 goals this season in all competitions with club and country!
53 goals in 47 games with Norway. pic.twitter.com/bMulbFtsDV
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2025
