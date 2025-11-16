Eroul Irlandei de la Budapesta, performanță istorică în preliminariile CM 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Eroul Irlandei de la Budapesta, performanță istorică în preliminariile CM 2026

Daniel Işvanca Publicat: 16 noiembrie 2025, 19:19

Troy Parrott, în meciul contra Ungariei / Profimedia

Irlanda a reușit o performanță remarcabilă și a obținut un loc în barajul de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Rezultatul a venit ca urmare a două victorii uriașe în ultimele două jocuri din preliminarii, cu Portugalia, respectiv Ungaria.

Troy Parrott a fost eroul irlandezilor, el fiind cel care a marcat toate cele cinci goluri pentru echipa sa, în cele două partide din grupa de calificare la CM 2026. Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY.

Troy Parrott, performanță remarcabilă după tripla de la Budapesta

Cu peste 60.000 de oameni în tribune, naționala de fotbal a Ungariei a suferit un eșec dramatic, după ce a pierdut în prelungiri contra selecționatei irlandeze.

Deși au condus de două ori în acest meci, maghiarii nu au luat nici măcar un punct. Troy Parrott a fost un adevărat coșmar pentru gazde, el fiind cel care a marcat toate cele trei goluri la Budapesta.

Ultimul a venit în al șaselea minut de prelungire, bucuria fiind uriașă pentru cei peste 2.000 de fani veniți din Irlanda. Parrott a devenit primul fotbalist din istoria naționalei Irlandei care marchează trei goluri într-un meci în deplasare.

Cine este Troy Parrott, atacantul care a dus Irlanda în barajul de calificare la CM 2026

Troy Parrott este un erou național în Irlanda, după ce a securizat locul la barajul de calificare pentru Campionatul Mondial de anul viitor, cu cele cinci goluri înscrise în meciurile cu Portugalia și Ungaria.

Atacantul în vârstă de 23 de ani a început fotbalul în țara sa natală, însă a făcut pasul către academia celor de la Tottenham, în vara anului 2017. A debutat în fotbalul profesionist la Milwall, iar de atunci, a mai jucat pentru Ipswich Town, MK Dons, Preston și Excelsior.

În iulie 2024, AZ Alkmaar l-a transferat de la Tottenham Hotspur în schimbul sumei de patru milioane de euro. Acesta a adunat 61 de meciuri pentru gruparea din Eredivisie, a marcat de 33 de ori și a oferit 7 pase decisive.

A debutat în anul 2019 în naționala Irlandei, pentru care a strâns 34 de selecții și a marcat zece goluri. 16 milioane de euro este cota de piață a acestuia.

