Eroul Irlandei de la Budapesta, performanță istorică în preliminariile CM 2026 - Antena Sport

Irlanda a reușit o performanță remarcabilă și a obținut un loc în barajul de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Rezultatul a venit ca urmare a două victorii uriașe în ultimele două jocuri din preliminarii, cu Portugalia, respectiv Ungaria.

Troy Parrott a fost eroul irlandezilor, el fiind cel care a marcat toate cele cinci goluri pentru echipa sa, în cele două partide din grupa de calificare la CM 2026. Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY.

Troy Parrott, performanță remarcabilă după tripla de la Budapesta

Cu peste 60.000 de oameni în tribune, naționala de fotbal a Ungariei a suferit un eșec dramatic, după ce a pierdut în prelungiri contra selecționatei irlandeze.

Deși au condus de două ori în acest meci, maghiarii nu au luat nici măcar un punct. Troy Parrott a fost un adevărat coșmar pentru gazde, el fiind cel care a marcat toate cele trei goluri la Budapesta.

Ultimul a venit în al șaselea minut de prelungire, bucuria fiind uriașă pentru cei peste 2.000 de fani veniți din Irlanda. Parrott a devenit primul fotbalist din istoria naționalei Irlandei care marchează trei goluri într-un meci în deplasare.