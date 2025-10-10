Franţa - Azerbaidjan, Kosovo - Slovenia, Suedia - Elveţia, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminarii - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Franţa – Azerbaidjan, Kosovo – Slovenia, Suedia – Elveţia, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminarii

Publicat: 10 octombrie 2025, 19:55

Kylian Mbappe, în Franţa - Islanda / Profimedia Images

Franţa o înfruntă pe Azerbaidjan într-un meci din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro. De la aceeaşi oră se dispută şi alte partide din preliminariile World Cup 2026. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se va vedea exclusiv în Universul Antena.

După două partide în grupa D de calificare la World Cup 2026, Franţa are maximum de puncte. Naţionala lui Mbappe e în grupă cu Islanda, Ucraina şi Azerbaidjan.

Meciurile zilei din preliminariile World Cup 2026

Kazahstan – Liechtenstein 4-0
Belgia – Macedonia de Nord
Franța – Azerbaijan
Germania – Luxemburg
Irlanda de Nord – Slovacia
Islanda – Ucraina
Kosovo – Slovenia
Suedia – Elveția

Kylian Mbappe speră să marcheze din nou pentru naţionala Franţei, după ce a înscris şi în victoriile cu Ucraina, cu 2-0 şi cu Islanda, cu 2-1.

