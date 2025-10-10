Franţa - Azerbaidjan, Kosovo - Slovenia, Suedia - Elveţia, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminarii - Antena Sport

Franţa o înfruntă pe Azerbaidjan într-un meci din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro. De la aceeaşi oră se dispută şi alte partide din preliminariile World Cup 2026. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se va vedea exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După două partide în grupa D de calificare la World Cup 2026, Franţa are maximum de puncte. Naţionala lui Mbappe e în grupă cu Islanda, Ucraina şi Azerbaidjan.

Meciurile zilei din preliminariile World Cup 2026

Kazahstan – Liechtenstein 4-0

Belgia – Macedonia de Nord

Franța – Azerbaijan

Germania – Luxemburg

Irlanda de Nord – Slovacia

Islanda – Ucraina

Kosovo – Slovenia

Suedia – Elveția

Kylian Mbappe speră să marcheze din nou pentru naţionala Franţei, după ce a înscris şi în victoriile cu Ucraina, cu 2-0 şi cu Islanda, cu 2-1.