Franţa - Azerbaidjan, Kosovo - Slovenia, Suedia - Elveţia, 21:45, LIVE SCORE. Meciurile zilei din preliminarii - Antena Sport

Franţa o înfruntă pe Azerbaidjan într-un meci din preliminariile World Cup 2026. Partida va fi în format LIVE SCORE pe AS.ro. De la aceeaşi oră se dispută şi alte partide din preliminariile World Cup 2026. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se va vedea exclusiv în Universul Antena.
După două partide în grupa D de calificare la World Cup 2026, Franţa are maximum de puncte. Naţionala lui Mbappe e în grupă cu Islanda, Ucraina şi Azerbaidjan.
Meciurile zilei din preliminariile World Cup 2026
Kazahstan – Liechtenstein 4-0
Belgia – Macedonia de Nord
Franța – Azerbaijan
Germania – Luxemburg
Irlanda de Nord – Slovacia
Islanda – Ucraina
Kosovo – Slovenia
Suedia – Elveția
Kylian Mbappe speră să marcheze din nou pentru naţionala Franţei, după ce a înscris şi în victoriile cu Ucraina, cu 2-0 şi cu Islanda, cu 2-1.
- “Taci din gură” Mihai Stoica nu l-a menajat pe jucătorul naţionalei criticat şi de Mircea Lucescu!
- Detalii despre situaţia lui Răzvan Marin de la naţională, după ce Adrian Şut a fost chemat de urgenţă la lot!
- A stabilit un record absolut și este în formă maximă înaintea meciului cu România
- Nu se mai termină! Barcelona a primit o veste proastă din cantonamentul naționalei Spaniei
- Selecționerul Bosniei a „explodat” după remiza cu Cipru: „Cine spune că am avut noroc cu România?”