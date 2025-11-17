Germania - Slovacia LIVE SCORE (21:45). Meci de totul sau nimic la Leipzig. Programul complet al zilei - Antena Sport

Închide meniul
Germania – Slovacia LIVE SCORE (21:45). Meci de totul sau nimic la Leipzig. Programul complet al zilei

Daniel Işvanca Publicat: 17 noiembrie 2025, 16:01

Germania – Slovacia LIVE SCORE (21:45). Meci de totul sau nimic la Leipzig. Programul complet al zilei

Jucătorii naționalei Germaniei / Profimedia

Preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 continuă luni cu meciuri tari din grupele A, G și L. Capul de afiș al serii este duelul de la Leipzig, dintre Germania și Slovacia. Toate partidele sunt transmiste în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Selecționata pregătită de Julian Nagelsmann își poate asigura calificarea la turneul final de anul viitor dacă va obține cel puțin în rezultat de egalitate contra fostei adversare a României de la EURO 2024.

Germania – Slovacia LIVE SCORE (21:45)

Germania – Slovacia va fi cel mai atractiv meci al zilei de luni, ambele formații luptând pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026. Aflate la egalitate de puncte înaintea duelului de la Leipzig, cele două au nevoie de rezultate diferite pentru a-și asigura participarea la turneul final.

Dacă Slovacia este obligată să câștige pentru a obținut „biletele” pentru a ajunge la Cupa Mondială, Germaniei îi este suficient un rezultat de egalitate, pentru a bifa o nouă prezență la un turneu final mondial.

Programul zilei de luni în preliminariile CM 2026

21:45 Cehia – Gibraltar

21:45 Germania – Slovacia

21:45 Irlanda de Nord – Luxemburg

21:45 Malta – Polonia

21:45 Muntenegru – Croația

21:45 Olanda – Lituania

