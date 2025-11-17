De ce depinde viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României? Dezvăluiri din interiorul FRF - Antena Sport

Viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei este în continuare unul incert, în contextul în care selecționerul refuză să răspundă la întrebările adresate pe acest subiect. “Il Luce” spunea acum ceva timp că va pleca de la cârma echipei dacă nu se califică direct, însă acest lucru ar putea să se schimbe cu o condiție impusă de Federația Română de Fotbal.

România a ratat calificarea la Cupa Mondială prin intermediul grupei de calificări, iar acum “tricolorii” se vor îndrepta spre baraj. Mircea Lucescu va fi pe banca echipei la duelul cu San Marino de mâine, însă prezența sa la cârma naționalei în play-off încă se află sub semnul întrebării.

Condiția impusă de FRF pentru ca Mircea Lucescu să rămână

După ce s-a scris că Lucescu ar urma să rămână la națională și după duelul de mâine, aspect confirmat inclusiv de FRF, a fost aflată condiția pe care i-au pus-o oficialii FRF pentru a sta pe bancă și la barajul din martie. Jurnaliștii de la golazo.ro au descoperit că cei din federație, cu Burleanu și Stoichiță în frunte, îl vor ține pe “Il Luce” la națională atât timp cât el va avea încredere în continuare că poate califica echipa la turneul final.

“Dacă în discuția pe care o vom avea, după meciul cu San Marino pentru că până în prezent nu am vorbit pe acest subiect, Lucescu ne va spune că are dubii privind jucătorii sau calificarea la turneul final, atunci ne vom despărți“, au spus sursele din federație.

Sursa citată anterior menționezează că inclusiv președintele FRF vrea să continue cu Lucescu pe bancă, ținând cont că barajul care îi face pe “tricolori” să mai spere la World Cup i se datorează lui. Prima acțiune importantă a lui “Il Luce” ca selecționer a fost campania din Liga Națiunilor, unde România a terminat pe primul loc grupa cu Lituania, Kosovo și Cipru.