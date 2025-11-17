Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

De ce depinde viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României? Dezvăluiri din interiorul FRF - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | De ce depinde viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României? Dezvăluiri din interiorul FRF

De ce depinde viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României? Dezvăluiri din interiorul FRF

Andrei Nicolae Publicat: 17 noiembrie 2025, 16:19

Comentarii
De ce depinde viitorul lui Mircea Lucescu pe banca României? Dezvăluiri din interiorul FRF

Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei este în continuare unul incert, în contextul în care selecționerul refuză să răspundă la întrebările adresate pe acest subiect. “Il Luce” spunea acum ceva timp că va pleca de la cârma echipei dacă nu se califică direct, însă acest lucru ar putea să se schimbe cu o condiție impusă de Federația Română de Fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România a ratat calificarea la Cupa Mondială prin intermediul grupei de calificări, iar acum “tricolorii” se vor îndrepta spre baraj. Mircea Lucescu va fi pe banca echipei la duelul cu San Marino de mâine, însă prezența sa la cârma naționalei în play-off încă se află sub semnul întrebării.

Condiția impusă de FRF pentru ca Mircea Lucescu să rămână

După ce s-a scris că Lucescu ar urma să rămână la națională și după duelul de mâine, aspect confirmat inclusiv de FRF, a fost aflată condiția pe care i-au pus-o oficialii FRF pentru a sta pe bancă și la barajul din martie. Jurnaliștii de la golazo.ro au descoperit că cei din federație, cu Burleanu și Stoichiță în frunte, îl vor ține pe “Il Luce” la națională atât timp cât el va avea încredere în continuare că poate califica echipa la turneul final.

Dacă în discuția pe care o vom avea, după meciul cu San Marino pentru că până în prezent nu am vorbit pe acest subiect, Lucescu ne va spune că are dubii privind jucătorii sau calificarea la turneul final, atunci ne vom despărți“, au spus sursele din federație.

Sursa citată anterior menționezează că inclusiv președintele FRF vrea să continue cu Lucescu pe bancă, ținând cont că barajul care îi face pe “tricolori” să mai spere la World Cup i se datorează lui. Prima acțiune importantă a lui “Il Luce” ca selecționer a fost campania din Liga Națiunilor, unde România a terminat pe primul loc grupa cu Lituania, Kosovo și Cipru.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Clinica stomatologică unde fetiţa de 2 ani a murit a fost închisă. Mesajul trimis pacienţilor
Observator
Clinica stomatologică unde fetiţa de 2 ani a murit a fost închisă. Mesajul trimis pacienţilor
Cea mai dură înfrângere şi victoria la cel mai mare scor a naţionalei României: “Auzeam la fiecare gol uralele din bloc!”
Fanatik.ro
Cea mai dură înfrângere şi victoria la cel mai mare scor a naţionalei României: “Auzeam la fiecare gol uralele din bloc!”
16:01
Germania – Slovacia LIVE SCORE (21:45). Meci de totul sau nimic la Leipzig. Programul complet al zilei
15:49
Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen, finaliştii pentru Balonul de Aur african
15:45
România – San Marino LIVE VIDEO (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor în preliminarii
15:45
Mihai Stoica, ceartă cu selecţionerul: “este cu ceva sânge violet!” Jucătorul de la care a plecat scandalul
15:16
Denis Drăguş a plecat din cantonamentul naţionalei. Mircea Lucescu: “Nici nu l-am mai văzut”
14:41
Primul transfer realizat după Bosnia-România. Plătesc 6 milioane de euro pentru el
Vezi toate știrile
1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj 4 FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei 5 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 6 Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!