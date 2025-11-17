Mihai Stoica i-a ironizat pe tricolori, după eșecul din Bosnia: „E jenant că ne-a dat gol unul de 40 de ani” - Antena Sport

Au trecut deja câteva zile de la eșecul suferit de naționala de fotbal a României la Zenica, dar continuă să apară reacții de tot felul dinspre oamenii de fotbal care activează în prima ligă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica i-a ironizat pe fotbaliștii pregătiți de Mircea Lucescu, motivul principal fiind faptul că unul dintre marcatorii Bosniei a fost nimeni altul decât Edin Dzeko, jucător care va împlini vârsta de 40 de ani în luna martie.

Mihai Stoica explică decizia lui Mircea Lucescu de a-l titulariza pe Chipciu

România mai are șansa barajului din Liga Națiunilor pentru a ajunge la Campionatul Mondial din 2026, însă eșecul cu Bosnia pare să fi lăsat urme adânci în „inima” echipei naționale.

Mihai Stoica s-a arătat dezamăgit de faptul că Edin Dzeko a fost catalogat principalul pericol de către Mircea Lucescu, în condițiile în care atacantul care va împlini 40 de ani în martie nu a marcat niciun gol în Serie A în acest sezon.

„Vorbeam de marele pericol Dzeko… Face 40 de ani marele pericol Dzeko! În martie, dacă nu mă înșel. A fost un jucător mare, dar numai la trecut se poate vorbi despre el. Pentru că el acum, la Fiorentina, are 10 bucăți de meciuri și zero bucăți de goluri. E jenant că ne-a dat gol unul de 40 de ani! Care ne-a fost prezentat drept cel mai mare pericol și împotriva căruia trebuia să ne luăm măsuri.