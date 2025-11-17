Mihai Stoica i-a ironizat pe tricolori, după eșecul din Bosnia: „E jenant că ne-a dat gol unul de 40 de ani” - Antena Sport

Au trecut deja câteva zile de la eșecul suferit de naționala de fotbal a României la Zenica, dar continuă să apară reacții de tot felul dinspre oamenii de fotbal care activează în prima ligă.
Mihai Stoica i-a ironizat pe fotbaliștii pregătiți de Mircea Lucescu, motivul principal fiind faptul că unul dintre marcatorii Bosniei a fost nimeni altul decât Edin Dzeko, jucător care va împlini vârsta de 40 de ani în luna martie.
Mihai Stoica explică decizia lui Mircea Lucescu de a-l titulariza pe Chipciu
România mai are șansa barajului din Liga Națiunilor pentru a ajunge la Campionatul Mondial din 2026, însă eșecul cu Bosnia pare să fi lăsat urme adânci în „inima” echipei naționale.
Mihai Stoica s-a arătat dezamăgit de faptul că Edin Dzeko a fost catalogat principalul pericol de către Mircea Lucescu, în condițiile în care atacantul care va împlini 40 de ani în martie nu a marcat niciun gol în Serie A în acest sezon.
„Vorbeam de marele pericol Dzeko… Face 40 de ani marele pericol Dzeko! În martie, dacă nu mă înșel. A fost un jucător mare, dar numai la trecut se poate vorbi despre el. Pentru că el acum, la Fiorentina, are 10 bucăți de meciuri și zero bucăți de goluri. E jenant că ne-a dat gol unul de 40 de ani! Care ne-a fost prezentat drept cel mai mare pericol și împotriva căruia trebuia să ne luăm măsuri.
Și ne-am luat măsuri în prima repriză. Ne-am luat împotriva tuturor. Dar în a doua nu ne-am mai luat nicio măsură. Pentru că golul, într-adevăr, este o sarabandă de greșeli. Plecat de la Mihăilă, continuat cu Racovițan și ‘maestrul’ Rațiu, care nu strânge… Dar ok, e 1-1 și poți să te duci peste ei.
Eu am crezut că a fost ales Chipciu în detrimentul lui Bancu pentru că este mai bun defensiv. Și pentru că, mă rog, credeam eu că vom juca foarte mult în partea dreaptă. Că va urca mult Rațiu și acolo vom crea dezechilibru. Cu Rațiu și Man. Rațiu care tocmai ‘pictase’ cu Real Madrid, Man care nu cu mult timp în urmă pur și simplu subjugase campioana Italiei, antrenată de Conte”, a explicat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.
