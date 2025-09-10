Gigi Becali va da lovitura dacă Africa de Sud se califică la World Cup 2026! Câți bani ar primi de la FIFA - Antena Sport

Gigi Becali poate da o lovitură importantă. Concret, patronul de la FCSB ar urma să încaseze o sumă importantă, în cazul în care Africa de Sud se va califica la World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.
Siyabonga Ngezana este cel care i-ar putea umple conturile lui Gigi Becali. Concret, în cazul în care fundașul se va califica, alături de Africa de Sud, la World Cup, patronul de la FCSB ar încasa, de la FIFA, suma de 600.000 de euro.
Gigi Becali va încasa 600.000 de euro dacă Africa de Sud se va califica la World Cup 2026
Siyabonga Ngezana a fost convocat la echipa națională și în acțiunea lunii septembrie. Acesta a fost integralist în Africa de Sud – Nigeria 1-1.
În momentul de față, selecționata „Bafana Bafana” este aproape de calificarea la World Cup 2026, având în vedere că este lider în grupa din preliminarii, cu 17 puncte, la 6 lunimi de Nigeria și Benin, care are un meci în minus disputat.
Având în vedere că Africa de Sud mai are doar două meciuri de jucat, selecționata lui Ngezana este foarte aproape de calificarea la turneul final. Ultima prezență „Bafana Bafana” la World Cup a fost în 2010, atunci când competiția a fost găzduită de sud-africani.
- Erling Haaland a vorbit cu portarul Moldovei, după victoria cu 11-1! Ce mesaj a avut superstarul: “Asta mi-a spus”
- Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun”
- Adrian Mutu știe cine ar trebui să pregătească echipa națională! Mesaj după 2-2 cu Cipru: “Asta cred!”
- Ce i-a reproșat Sorin Cârțu lui Mircea Lucescu, după Cipru – România 2-2: “Incredibil! Cum e posibil?”
- Reacţia lui Vlad Dragomir, după ce nu a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională: “Nu am primit vreo explicaţie”