Mircea Lucescu a tranşat subiectul presupusei "probleme" cu Alex Mitriţă! Ce discuţie a avut cu jucătorul - Antena Sport

Mircea Lucescu (80 de ani) a negat că ar fi avut vreo “problemă” cu Alex Mitriţă (30 de ani) după înfrângerea cu 3-0 a tricolorilor din meciul cu Canada, partidă care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Mitriţă a fost introdus pe teren în meciul cu Canada în minutul 74, în locul lui Dennis Man (27 de ani).
În partida cu Cipru, încheiată cu scorul de 2-2, după ce naţionala a condus cu 2-0, Mitriţă a rămas tot meciul pe bancă. Gigi Becali i-a reproşat lui Mircea Lucescu faptul că Baiaram şi Mitriţă nu au jucat cu Cipru. Patronul FCSB-ului a susţinut că Mitriţă şi Baiaram sunt cei mai în formă jucători români şi ar fi trebuit folosiţi cu Cipru.
Mircea Lucescu: “Nu am avut nicio problemă cu Mitriţă”
„(n.r.: Dacă a avut vreo problemă cu Mitriță) Nu, absolut deloc, n-am avut nicio problemă. După meciul cu Canada i-am arătat, a fost o fază cu Răzvan Marin, care a preluat o minge din preajma careului nostru, a plecat vreo 40 de metri, în spatele lui era Ahmed, care a plecat într-o viteză extraordinară și l-a deposedat dincolo de mijlocul terenului.
Apoi am dat o imagine cu golul 3 primit de noi, când Mitriță a vrut să recupereze și apoi a abandonat. Și nu a făcut un efort ca să blocheze. Am pus paralel cum a procedat Ahmed și cum a procedat el. Asta trebuie să aducem în fotbalul nostru, determinare și disponibilitate de a te sacrifica!”, a declarat Mircea Lucescu pentru fanatik.ro.
Alex Mitriţă a răbufnit după Cipru – România 2-2
Alex Mitriţă a negat că ar fi părăsit grupul naţionalei după ce a aflat primul 11 cu Cipru. El a precizat că şi-ar fi dorit să joace cu Cipru, dar nu a contestat decizia selecţionerului. Numele lui Mitriţă a fost scandat de suporterii români aflaţi în tribune la meciul cu Cipru. Chiar şi aşa, selecţionerul l-a lăsat pe bancă tot meciul pe fostul jucător al Universităţii Craiova.
“Să mergem înainte, să ne gândim la următorul meci. Mereu când se întâmplă ceva la echipa naţională, Mitriţă de vină. S-a scris că am ieşit de pe grupul echipei, nu s-a întâmplat absolut nimic.
Îmi doresc să joc, dar dacă astea au fost deciziile domnului Lucescu, le respect. Mergem până la capăt. Avem două şanse. Atât timp cât sunt, trebuie să tragem de ele“, a declarat Alexandru Mitriţă, după fluierul de final al meciului Cipru – România 2-2.
Cipru – România 2-2. Rezultat ruşinos pentru tricolori după ce au condus cu 2-0
Naţionala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marţi seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Campionatului Mondial din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0.
Mircea Lucescu a surprins la Nicosia, folosind exact acelaşi unsprezece din catastrofalul meci împotriva Canadei, dar minutul 2 a adus dechiderea scorului. Drăguş a alergat şi a trecut de portarul Fabiano, înscriind în poarta goală. În minutul 8 acelaşi Drăguş a şutat destul de slab şi Fabiano a reţinut, dar în minutul 18 tot Drăguş a înscris superb, cu un lob, şi românii conduceau cu 2-0.
Bancu a luat apoi un galben care îl va ţine în tribună pentru meciul cu Austria, şi Tzionis, atacantul de la UTA Arad, a avut prima mare ocazie a ciprioţilor, şutând în minutul 24, dar Horaţiu Moldovan a scos. Gazdele au egalat în minutul 29, prin Loizou, după ce Kastanos făcuse şah-mat defensiva tricoloră. În minutul 41 Dennis Man a scăpat singur cu portarul Fabiano, dar a vrut să lobeze şi cipriotul a apărat.
Cipru putea chiar câştiga în prelungiri!
Tzionis a mai adus o ocazie în contul gazdelor, în minutul 52, şi jucătorii lui Mantzios au început să pună stăpânire pe teren şi pe joc. Pittas a încercat să înscrie spectaculos, din foarfecă, în minutul 70, iar Charalampous a egalat în minutul 76. Lucescu a efectuat schimbări defensive la 2-2, însă Adrian Şut, abia intrat, s-a accidentat şi a ieşit de pe teren în minutul 85, înlocuit de colegul de la FCSB, Florin Tănase. Gazdele au trecut pe lângă victorie în minutul 90+2, când Pittas a scăpat singur cu Moldovan, dar portarul nostru a reuşit să scoată in extremis şutul cipriotului.
Austria a câştigat cu 2-1 în Bosnia şi în clasamentul grupei H prima este Bosnia, cu 12 puncte, urmată de Austria – cu 12 puncte. România are 7 puncte şi este pe trei, cu şanse doar matematice de calificare directă la Campionatul Mondial din America de Nord, ce se va vedea exclusiv în Universul Antena. Tricolorii ar putea ajunge la Mondial prin barajul din Liga Naţiunilor.
