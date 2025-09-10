Mircea Lucescu a tranşat subiectul presupusei "probleme" cu Alex Mitriţă! Ce discuţie a avut cu jucătorul - Antena Sport

Mircea Lucescu (80 de ani) a negat că ar fi avut vreo “problemă” cu Alex Mitriţă (30 de ani) după înfrângerea cu 3-0 a tricolorilor din meciul cu Canada, partidă care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Mitriţă a fost introdus pe teren în meciul cu Canada în minutul 74, în locul lui Dennis Man (27 de ani).

În partida cu Cipru, încheiată cu scorul de 2-2, după ce naţionala a condus cu 2-0, Mitriţă a rămas tot meciul pe bancă. Gigi Becali i-a reproşat lui Mircea Lucescu faptul că Baiaram şi Mitriţă nu au jucat cu Cipru. Patronul FCSB-ului a susţinut că Mitriţă şi Baiaram sunt cei mai în formă jucători români şi ar fi trebuit folosiţi cu Cipru.

Mircea Lucescu: “Nu am avut nicio problemă cu Mitriţă”

„(n.r.: Dacă a avut vreo problemă cu Mitriță) Nu, absolut deloc, n-am avut nicio problemă. După meciul cu Canada i-am arătat, a fost o fază cu Răzvan Marin, care a preluat o minge din preajma careului nostru, a plecat vreo 40 de metri, în spatele lui era Ahmed, care a plecat într-o viteză extraordinară și l-a deposedat dincolo de mijlocul terenului.

Apoi am dat o imagine cu golul 3 primit de noi, când Mitriță a vrut să recupereze și apoi a abandonat. Și nu a făcut un efort ca să blocheze. Am pus paralel cum a procedat Ahmed și cum a procedat el. Asta trebuie să aducem în fotbalul nostru, determinare și disponibilitate de a te sacrifica!”, a declarat Mircea Lucescu pentru fanatik.ro.

Alex Mitriţă a răbufnit după Cipru – România 2-2

Alex Mitriţă a negat că ar fi părăsit grupul naţionalei după ce a aflat primul 11 cu Cipru. El a precizat că şi-ar fi dorit să joace cu Cipru, dar nu a contestat decizia selecţionerului. Numele lui Mitriţă a fost scandat de suporterii români aflaţi în tribune la meciul cu Cipru. Chiar şi aşa, selecţionerul l-a lăsat pe bancă tot meciul pe fostul jucător al Universităţii Craiova.