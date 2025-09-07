Naționala "0-0"! Opt meciuri din 17 fără goluri, dar merge la World Cup 2026 - Antena Sport

Ecuador s-a calificat pentru a cincea oară în istorie la un Campionat Mondial.
Cu o rundă înainte de finalul preliminariilor în America de Sud, selecționata „La Tri” ocupă locul patru, cu 26 de puncte. Din 17 meciuri, Ecuador a câștigat șapte, a remizat opt și a pierdut doar două.
Ecuador e naționala 0-0! Opt din 17 meciuri din calificări, fără goluri
Ce este complet inedit e că toate cele opt rezultate de egalitate au venit după rezultate de 0-0! Practic, Ecuador a obținut biletele pentru World Cup 2026 după ce a terminat 0-0 în aproape jumătate dintre meciurile jucate.
Pe 4 septembrie, La Tri a încheiat evident 0-0 la Asunción, în Paraguay, și s-a calificat matematic pentru competiția din SUA, Mexic și Canada. A fost al patrulea 0-0 consecutiv al ecuadorienilor, după cele cu Peru, Brazilia și Chile.
Doar cinci goluri primite și 13 marcate
Ecuador e antrenată de argentinianul Sebastián Beccacece, un tehnician tânăr, de 44 de ani. El a preluat echipa în august 2024 și a transformat-o într-o forță defensivă.
În cele 17 meciuri din calificări, Ecuador a primit doar cinci goluri. Ce-i drept, nu a excelat în atac, marcând doar de 13 ori. La Tri a pierdut doar în fața forțelor din America de Sud, Argentina și Brazilia, în deplasare, cu același scor, 0-1.
● La Campionatul Mondial din 2022, Ecuador a strâns patru puncte în grupa A (2-0 cu Qatar, 1-1 cu Olanda și 1-2 cu Senegal), ratând calificarea în optimi.
● Ecuador are câțiva jucători la cluburi importante din Europa: Willian Pacho (PSG), Moisés Caicedo (Chelsea), Piero Hincapié (Arsenal) sau Pervis Estupiñán (Milan).
- Giovanni Becali a contestat vehement decizia lui Mircea Lucescu: “Lui Târnovanu i se face o măgărie”
- Turcia – Spania LIVE SCORE (21:45). Programul zilei în preliminariile World Cup 2026
- Ce şanse mai are România să ajungă la World Cup 2026, din preliminarii. Calculul specialiştilor
- Cota uriaşă pe care o are România pentru câştigarea Grupei H şi calificarea la World Cup 2026
- Ce au scris austriecii despre penalty-ul controversat care le-a adus victoria cu Cipru: “VAR-ul a sărit în ajutor”