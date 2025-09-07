Naționala "0-0"! Opt meciuri din 17 fără goluri, dar merge la World Cup 2026 - Antena Sport

Jucătorii Ecuadorului, înainte de meciul cu Paraguay - Profimedia Images

Ecuador s-a calificat pentru a cincea oară în istorie la un Campionat Mondial.

Cu o rundă înainte de finalul preliminariilor în America de Sud, selecționata „La Tri” ocupă locul patru, cu 26 de puncte. Din 17 meciuri, Ecuador a câștigat șapte, a remizat opt și a pierdut doar două.

Ecuador e naționala 0-0! Opt din 17 meciuri din calificări, fără goluri

Ce este complet inedit e că toate cele opt rezultate de egalitate au venit după rezultate de 0-0! Practic, Ecuador a obținut biletele pentru World Cup 2026 după ce a terminat 0-0 în aproape jumătate dintre meciurile jucate.

Pe 4 septembrie, La Tri a încheiat evident 0-0 la Asunción, în Paraguay, și s-a calificat matematic pentru competiția din SUA, Mexic și Canada. A fost al patrulea 0-0 consecutiv al ecuadorienilor, după cele cu Peru, Brazilia și Chile.

Doar cinci goluri primite și 13 marcate

Ecuador e antrenată de argentinianul Sebastián Beccacece, un tehnician tânăr, de 44 de ani. El a preluat echipa în august 2024 și a transformat-o într-o forță defensivă.