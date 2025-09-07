Naționala "0-0"! Opt meciuri din 17 fără goluri, dar merge la World Cup 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Naționala "0-0"! Opt meciuri din 17 fără goluri, dar merge la World Cup 2026

Preliminarii Campionatul Mondial 2026

Naționala “0-0”! Opt meciuri din 17 fără goluri, dar merge la World Cup 2026

Ionuţ Axinescu Publicat: 7 septembrie 2025, 13:48

Naționala 0-0! Opt meciuri din 17 fără goluri, dar merge la World Cup 2026

Jucătorii Ecuadorului, înainte de meciul cu Paraguay - Profimedia Images

Ecuador s-a calificat pentru a cincea oară în istorie la un Campionat Mondial.

Cu o rundă înainte de finalul preliminariilor în America de Sud, selecționata „La Tri” ocupă locul patru, cu 26 de puncte. Din 17 meciuri, Ecuador a câștigat șapte, a remizat opt și a pierdut doar două.

Ecuador e naționala 0-0! Opt din 17 meciuri din calificări, fără goluri

Ce este complet inedit e că toate cele opt rezultate de egalitate au venit după rezultate de 0-0! Practic, Ecuador a obținut biletele pentru World Cup 2026 după ce a terminat 0-0 în aproape jumătate dintre meciurile jucate.

Pe 4 septembrie, La Tri a încheiat evident 0-0 la Asunción, în Paraguay, și s-a calificat matematic pentru competiția din SUA, Mexic și Canada. A fost al patrulea 0-0 consecutiv al ecuadorienilor, după cele cu Peru, Brazilia și Chile.

Doar cinci goluri primite și 13 marcate

Ecuador e antrenată de argentinianul Sebastián Beccacece, un tehnician tânăr, de 44 de ani. El a preluat echipa în august 2024 și a transformat-o într-o forță defensivă.

În cele 17 meciuri din calificări, Ecuador a primit doar cinci goluri. Ce-i drept, nu a excelat în atac, marcând doar de 13 ori. La Tri a pierdut doar în fața forțelor din America de Sud, Argentina și Brazilia, în deplasare, cu același scor, 0-1.

● La Campionatul Mondial din 2022, Ecuador a strâns patru puncte în grupa A (2-0 cu Qatar, 1-1 cu Olanda și 1-2 cu Senegal), ratând calificarea în optimi.

● Ecuador are câțiva jucători la cluburi importante din Europa: Willian Pacho (PSG), Moisés Caicedo (Chelsea), Piero Hincapié (Arsenal) sau Pervis Estupiñán (Milan).

Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei
